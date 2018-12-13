Альфа-Банк получил награду ComNews Awards

Проект «Моментальный выпуск банковских карт посредством приложения» Альфа-Банка, позволяющий клиентам минимизировать временные затраты на выпуск дебетовых карт признан победителем номинации «Финансовый сектор» премии «ComNews Awards. Цифровая экономика».

«ComNews Awards. Цифровая экономика» отмечает компании, реализовавшие наиболее значимые проекты цифровой трансформации в ведущих отраслях экономики, а также в сферах государственного управления и образования.

В марте этого года клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в интернете. Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающую бесконтактную технологию оплаты Mastercard. Альфа-Банк первым на российском рынке предложил своим клиентам такую возможность.

«Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее, чем за минуту», — прокомметировал руководитель центра развития электронных продуктов и сервисов для розничных клиентов Альфа-Банка Сандип Шарма.