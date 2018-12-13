Сбербанк провел День Аналитика

Сбербанк представил прогноз ключевых финансовых показателей на 2019 год и рассказал о статусе реализации стратегии и развитии отдельных сегментов бизнеса.

В Сбербанке прошел День Аналитика, в котором приняли участие представители ведущих международных и российских инвестиционных фондов и глобальных брокерских компаний. Во встрече приняло участие около 300 человек, с учетом он-лайн трансляции. Местом проведения Дня Аналитика стал Sberbank Agile Home.

Программа мероприятия включала в себя следующие выступления:

Вице-президент, директор Департамента стратегии и развития Екатерина Латыпова рассказала о ходе реализации Стратегии-2020;



Заместитель Председателя Правления Светлана Кирсанова презентовала основные направления развития бизнеса банковских карт и безналичных платежей;



Вице-президент Дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Марк Завадский рассказал о новых направлениях развития бизнеса в рамках построения экосистемы;



Генеральный директор Яндекса.Маркета Максим Гришаков выступил с презентацией платформы электронной коммерции, созданной Сбербанком совместно с Яндексом;



Управляющий директор Центра макроэкономических исследований Николай Фролов представил обновленный макропрогноз на 2019 год;



Старший Вице-президент Джангир Джангиров рассказал об управлении рисками в Сбербанке и об ожидаемой динамике ключевых риск-метрик;



Заместитель Председателя Правления Александр Морозов выступил с прогнозом финансовых показателей Сбербанка на 2019 год (прогноз представлен ниже).

Прогноз Сбербанка 2019:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Отношение опер. расходов к доходам -50-100 б.п. г/г РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ Чистая процентная маржа (среднее) Выше 5,5% Рост чистого и комиссионного дохода 14-16% Стоимость риска Около 130 б.п.* Рентабельность капитала Выше 20% КАПИТАЛ Достаточность базового капитала (CET 1) по Базелю 3 для Группы Сбербанка Выше 12,5%

* подвержены волатильности валютных курсов