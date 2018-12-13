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Сбербанк провел День Аналитика

13 декабря 2018

Сбербанк представил прогноз ключевых финансовых показателей на 2019 год и рассказал о статусе реализации стратегии и развитии отдельных сегментов бизнеса. 

В Сбербанке прошел День Аналитика, в котором приняли участие представители ведущих международных и российских инвестиционных фондов и глобальных брокерских компаний.  Во встрече приняло участие около 300 человек, с учетом  он-лайн трансляции. Местом проведения Дня Аналитика стал Sberbank Agile Home.

Программа мероприятия включала в себя следующие выступления:

  • Вице-президент, директор Департамента стратегии и развития Екатерина Латыпова рассказала о ходе реализации Стратегии-2020;
     
  • Заместитель Председателя Правления Светлана Кирсанова презентовала основные направления развития бизнеса банковских карт и безналичных платежей;
     
  • Вице-президент Дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Марк Завадский рассказал о новых направлениях развития бизнеса в рамках построения экосистемы;
     
  • Генеральный директор Яндекса.Маркета Максим Гришаков выступил с презентацией платформы электронной коммерции, созданной Сбербанком совместно с Яндексом;
     
  • Управляющий директор Центра макроэкономических исследований Николай Фролов представил обновленный макропрогноз на 2019 год;
     
  • Старший Вице-президент Джангир Джангиров рассказал об управлении рисками в Сбербанке и об ожидаемой динамике ключевых риск-метрик;
     
  • Заместитель Председателя Правления Александр Морозов выступил с прогнозом финансовых показателей Сбербанка на 2019 год (прогноз представлен ниже).

Прогноз Сбербанка 2019:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Отношение опер. расходов к доходам

-50-100 б.п. г/г

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Чистая процентная маржа (среднее)

Выше 5,5%

Рост чистого и комиссионного дохода

14-16%

Стоимость риска

Около 130 б.п.*

Рентабельность капитала

Выше 20%

КАПИТАЛ

Достаточность базового капитала (CET 1) по Базелю 3 для Группы Сбербанка

Выше 12,5%

* подвержены волатильности валютных курсов


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