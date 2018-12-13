Сбербанк провел День Аналитика

Сбербанк представил прогноз ключевых финансовых показателей на 2019 год и рассказал о статусе реализации стратегии и развитии отдельных сегментов бизнеса.
В Сбербанке прошел День Аналитика, в котором приняли участие представители ведущих международных и российских инвестиционных фондов и глобальных брокерских компаний. Во встрече приняло участие около 300 человек, с учетом он-лайн трансляции. Местом проведения Дня Аналитика стал Sberbank Agile Home.
Программа мероприятия включала в себя следующие выступления:
- Вице-президент, директор Департамента стратегии и развития Екатерина Латыпова рассказала о ходе реализации Стратегии-2020;
- Заместитель Председателя Правления Светлана Кирсанова презентовала основные направления развития бизнеса банковских карт и безналичных платежей;
- Вице-президент Дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Марк Завадский рассказал о новых направлениях развития бизнеса в рамках построения экосистемы;
- Генеральный директор Яндекса.Маркета Максим Гришаков выступил с презентацией платформы электронной коммерции, созданной Сбербанком совместно с Яндексом;
- Управляющий директор Центра макроэкономических исследований Николай Фролов представил обновленный макропрогноз на 2019 год;
- Старший Вице-президент Джангир Джангиров рассказал об управлении рисками в Сбербанке и об ожидаемой динамике ключевых риск-метрик;
- Заместитель Председателя Правления Александр Морозов выступил с прогнозом финансовых показателей Сбербанка на 2019 год (прогноз представлен ниже).
Прогноз Сбербанка 2019:
|
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
|
Отношение опер. расходов к доходам
|
-50-100 б.п. г/г
|
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
|
Чистая процентная маржа (среднее)
|
Выше 5,5%
|
Рост чистого и комиссионного дохода
|
14-16%
|
Стоимость риска
|
Около 130 б.п.*
|
Рентабельность капитала
|
Выше 20%
|
КАПИТАЛ
|
Достаточность базового капитала (CET 1) по Базелю 3 для Группы Сбербанка
|
Выше 12,5%
* подвержены волатильности валютных курсов