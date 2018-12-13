«Империя Спасибо» привлекла уже более 1,5 млн пользователей

В «Спасибо от Сбербанка» рассказали о предварительных результатах геймифицированной кампании «Империя Спасибо», запущенной в сотрудничестве с платежной системой Mastercard*. В «Империи Спасибо» уже приняли участие более 1,5 миллиона пользователей, при этом двое стали бонусными миллионерами. Народным голосованием «Империя Спасибо» признана «Игрой Рунета» в Премии Рунета 2018.

По правилам акции «Империя Спасибо» пользователь использует ходы и открывает клетки виртуальных территорий. В клетках он находит призы от «Спасибо от Сбербанка», Mastercard и партнеров программы или дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов за траты в определенных товарных категориях. На данный момент призовой фонд кампании «Империя Спасибо» составил более 500 миллионов бонусов. В общей сложности участники совершили более 19 миллионов ходов и получили более 15 миллионов призов.

Двое участников кампании «Империя Спасибо» выиграли по 3 миллиона бонусов каждый. Победителями стали 30-летний участник из Москвы и 29-летняя участница из Санкт-Петербурга. Первый победитель зарегистрирован в «Империи Спасибо» с сентября, играл на одной территории и совершил всего 16 ходов. Вторая победительница зарегистрировалась в октябре и сделала 27 ходов на 7 разных территориях. Даже небольшого количества ходов оказалось достаточно, чтобы стать бонусным миллионером.

Участник акции может получить ходы за каждые 1000 рублей, потраченные по банковской карте Mastercard Сбербанка, а также приобрести ходы за бонусы «Спасибо». Поле «Империи Спасибо» адаптировано под интересы каждого пользователя — участник получает максимально подходящие ему призы в зависимости от его интересов, пола и возраста. Помимо 500 миллионов бонусов в призовом фонде находятся специальные подарки от Mastercard — билеты в Большой и Мариинский театры, а также билеты на матчи КХЛ.

Первая геймифицированная акция программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» СПАСИБОМАНИЯ также была признана «Игрой Рунета» в Премии Рунета 2017 году.