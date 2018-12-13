Аналитика «Открытие Брокер» удостоена премии Cbonds Awards

«Открытие Брокер» стал серебряным призёром премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по макроэкономике». Лауреатов премии, которая проводится ежегодно с 2006 года, определяют участники облигационного рынка путём открытого голосования на сайте Cbonds. Всего в рамках премии были определены лучшие команды в рамках 20 различных номинаций.

Премия Cbonds Awards является первой профессиональной наградой, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Уже более 12 лет путём открытого голосования пользователей cbonds.ru определяются лучшие команды DCM, sales, trading, лучшие аналитики на рынке облигаций, а также лучшие сделки первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заёмщиков. Также в рамках премии предусмотрена персональная награда лучшему аналитику по fixed income. Номинантами Cbonds Awards традиционно становятся представители лучших IB-команд на российском рынке.

В 2018 году в рамках премии Cbonds Awards определялись победители по 20 номинациям. Голосование осуществлялось в период с 5 по 31 октября. Пользователи сайта Cbonds имели возможность указать в каждой номинации по 3 организации, за каждое упоминание при подсчёте голосов начислялись баллы в соответствии с правилами премии. При этом голоса пользователей, поданные за организацию-работодателя, а также ответы частных лиц не учитывались при подсчёте результатов.

Награждение победителей премии Cbonds Awards состоялось в Санкт-Петербурге 7 декабря на гала-ужине в честь закрытия XVI Российского облигационного конгресса. От имени «Открытие Брокер» награду получил начальник отдела анализа рынков Константин Бушуев.

«Аналитика “Открытие Брокер” на протяжении многих лет является одной из самых качественных на российском финансовом рынке. Высокое качество прогнозов и инвестиционных идей давно оценили не только наши клиенты, но и ведущие информационные ресурсы. И мы рады, что работа нашей аналитической команды в текущем году была высоко оценена профессиональным сообществом в рамках премии Cbonds Awards. Серебряная награда — достойный результат, тем не менее, мы будем стремиться занять первое место в аналитической и других престижных номинациях», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.