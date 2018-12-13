«Дальневосточный банк» предложил праздничный вклад «Зимняя сказка» со ставкой до 7,6 %

Под новый год, желая друг другу финансового благополучия, люди, как правило, задумываются об инвестициях с гарантированной прибылью. Вклад «Зимняя сказка» со ставкой 7,6 процентов годовых для клиентов, уже имеющих вклад в ПАО «Дальневосточный банк», и 7,5 процентов годовых для клиентов, обратившихся в банк впервые — доходный инструмент сохранения и приумножения средств. Срок действия вклада- 367 дней, минимальная сумма — 50 000 рублей.

Одно из преимуществ вклада «Зимняя сказка» в том, что, при заключении договора, клиент может выбрать способ распоряжения ежемесячно начисленными процентами: их можно снимать и тратить на свои нужды либо причислять к основной сумме вклада.

О безопасности средств вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк» свидетельствует высокий долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте — B2 (стабильный), присвоенный банку Международным агентством Moody’s Investors Service и рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, присвоенный Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Кроме того, ПАО «Дальневосточный банк» является участником системы страхования вкладов.