Примсоцбанк снизил ставки по автокредитам до 9,7% годовых

В преддверии Нового года Примсоцбанк подготовил для своих клиентов подарок в виде снижения процентной ставки по программам автокредитования.

Максимальный срок автокредитования 7 лет. Сумма кредита не ограничена, приобрести можно автомобиль любой стоимости. Первоначальный взнос необязателен, также можно приобрести автомобиль без подтверждения трудоустройства, только по паспорту.

— Благодаря сниженным ставкам «въехать» в 2019 год на новом автомобиле становится вполне реально, — отметил Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Необходимо только желание, ведь наши продукты позволяют обойтись даже без первоначального взноса. Быстрота рассмотрения кредитной заявки, а также простота и удобство оформления кредита станут приятными бонусами при оформлении автомобиля»

Приобрести в кредит можно как новый, так и подержанный автомобиль в возрасте до 10 лет. Можно приобрести автомобиль не только у официального дилера, но и у физического лица на вторичном рынке или с любого аукциона.

Напоминаем, что Примсоцбанк отменил требование об обязательном предоставлении в банк оригинала ПТС при покупке автомобиля в кредит. Решение экономит время клиентов на посещении офиса банка для передачи и возврата документов.

Подробную информацию об автокредитовании в Примсоцбанке можно получить в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.