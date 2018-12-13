Онлайн ритейл вырос ещё на треть

Трансформация современного покупателя выражается в доминирующей потребности в скорости и удобстве. В 2018 году рост рынка FMCG в онлайн составил 32,2% по сравнению с 2017 годом. Рост отмечен в различных категориях – продукты питания, в том числе фрэш-категории, которые являются драйвером этого роста, непродовольственные товары, одежда. Росту онлайн продаж способствует и общее развитие мобильной коммерции – почти 50% россиян совершают покупки через смартфоны.

Фото: tehnot.com

Согласно исследованиям холдинга Ромир, рост рынка FMCG в онлайн составил 32,2% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Частота покупок онлайн также увеличилась в уходящем году – на 21%. Ровно половина россиян (50%) в 2018 году покупала товары повседневного спроса онлайн. Рост онлайн-покупок FMCG товаров заметен в различных категориях – продукты питания (40%), фрэш (51,2%), непродовольственные товары (31,2%), одежда (13,2%).

Значительно выросшие объёмы продаж продуктов питания онлайн стали драйверами роста всей интернет-торговли. Рынок старается своевременно реагировать на подобные изменения. В частности, в категории продуктов питания начинает работать непродуктовый ритейл – Ozon.ru, Wildberries, Юлмарт, М-Видео, Комус и др. Кроме того, выходят в онлайн продуктовые ритейлеры оффлайн рынка. Эту стратегию используют такие сети, как Ашан, Перекресток, Азбука Вкуса, О’кей. Для удобства покупателям также предлагается совмещение онлайн заказов и офлайн каналов получения таких заказов (Перекресток, Мясновъ).

Нельзя не отметить и развитие мобильной коммерции. 61% пользователей Интернета выходят в него со смартфона. С помощью смартфонов же почти половина россиян совершает все покупки в сети. Большинство заказов еды на дом также совершается со смартфонов – 81% заказов идет через мобильные приложения.

Развитие технологий со временем ведет к их внедрению в нашу жизнь, чем стараются воспользоваться игроки рынка. Уже сейчас искусственный интеллект может распознать бренд одежды по фото (Sarafan AI), технология AR (Augmented Reality – дополненная реальность) позволяет «примерить» мебель в вашей квартире (IKEA) или посмотреть, как будет смотреться тот или иной макияж (L’OREAL), оплачивать покупки можно со смартфона по отпечатку пальца (Apple/Google Pay), а кредит можно взять, не выходя из дома.

Можно смело предположить, что трансформация современного покупателя продолжится вместе с развитием новых технологий, которые существенно изменят жизнь покупателей и рынка, которому придется приспосабливаться к этим изменениям.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели и обрабатываются автоматически.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает десятки государств.