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Презентация Иркутской области проходит в Торгово-промышленной палате РФ

13 декабря 2018

Презентация Иркутской области проходит в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

О социально-экономическом потенциале региона собравшимся рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В ТПП сейчас работает экспозиция, посвященная Приангарью. В мероприятии принимают участие Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь,  представители бизнеса Иркутской области и других регионов России. Об этом собщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В завершении мероприятия глава региона поздравил всех  с Днем Конституции.

– Основной Закон Российской Федерации, принятый четверть века назад, заложил фундамент дальнейшего развития российского государства по пути демократии, формирования гражданского общества, уважения прав и свобод каждого человека. Уверен, что формирование высокой правовой культуры, обеспечение верховенства Основного закона во всех сферах жизни – необходимые условия для эффективной реализации стратегии развития современной России. Мы хотим видеть свою страну великой и могучей державой, а Иркутскую область – благополучным и процветающим регионом, – сказал Сергей Левченко.

Также губернатор Иркутской облсегодня примет участие в торжествах, посвященных 25-летию Конституции РФ, которые пройдут в столице с участием главы России Владимиром Путиным. 


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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