В 2019 году планируется сдать в эксплуатацию полигоны ТКО в Черемховском и Нижнеудинском районах Иркутской области

В планах на ближайшие десять лет – построить в Иркутской области около сорока объектов твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Нина Абаринова во время рабочей поездки в Черемховский район.

Фото: irkobl.ru

Выбор места для размещения полигона ТКО в поселке Михайловка Черемховского района сделан неслучайно. Строящийся объект расположен на достаточном расстоянии от жилых домов, рядом нет водоохранной зоны. Работы начались в 2017 году в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие природной территории на 2012-2020 годы». Объем финансирования в 2017-ом составил 58 млн 715 тысяч рублей. Это средства федерального бюджета – 38 млн 193 тысячи рублей; и консолидированного бюджета Иркутской области – 20,5 млн рублей.

В 2018 году средства на продолжение строительства выделены из областного бюджета – почти 29 млн рублей, софинансирование бюджета муниципалитета составило – 4,2 млн рублей. Представитель компании подрядчика Игорь Анбросенко рассказал, что все работы, запланированные на этот год, выполнены.

– Остался третий этап, который завершает работы, это обустройство зоны административно-бытового комплекса. Необходимо установить весовое, противопожарное, технологическое оборудование, чтобы данный объект соответствовал всем требованиям современного полигона. Они предусматривают обязательный учет входящих отходов и, конечно, соблюдение санитарных норм. Пока отходы хранятся, выпадают осадки, образуется жидкость, но она не уходит за пределы полигона. После прохождения системы очистки получается уже вода технического назначения, – рассказал директор ООО «СибТрансСтрой» Игорь Анбросенко.

Строительство объекта будет продолжено в 2019 году также за счет областного и местного бюджетов. В рамках программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на это предусмотрено 111, 3 миллиона рублей. Полигон в поселке Михайловка будет обслуживать весь Черемховский район.

– Это приоритетный для нас проект. На территории Черемховского района лицензированного полигона для хранения твердых бытовых отходов на данный момент нет. Чтобы ликвидировать с территории несанкционированные свалки Правительством Иркутской области было выделено в этом году 33 млн рублей. А с появлением такого полигона проблема стихийных свалок должна быть решена, – рассказала первый заместитель мэра Черемховского района Ирина Тугаринова.

Также в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы идет строительство полигона ТКО в Нижнеудинском районе. Мероприятие полностью финансируется из областного и местного бюджетов. В 2018 году были выдели средства в размере 89,4 млн рублей. Объем финансирования на 2019 год предусматривает 67,8 млн рублей: 64,4 млн – средства областного бюджета и 3,4 млн – местного. Мощность полигона в Нижнеудинском районе составит 16 329 кубометров в год.

– Мы сейчас находимся на завершающей стадии подготовки к новой системе по обращению с твердыми бытовыми отходами. Пока наш регион обеспечен полигонами только на 35% от реальной потребности. Поэтому одна из важнейших задач правительства – это обеспечение Иркутской области лицензированными объектами размещения отходов, площадками временного накопления ТКО, контейнерными площадками. Работы в этом направлении активно ведутся. В этом году у нас введен в эксплуатацию полигон в Казачинско-Ленском районе, строятся полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах. На ближайшие 10 лет мы запланировали строительство почти сорока полигонов на территории Иркутской области. Сейчас разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском, куда рассчитываем свозить мусор из Ангарска, Шелехова, Иркутска, а также Иркутского района. Проектирование завода мы планируем закончить в 2019 году. Строительство рассчитано на два года, – рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова.

– Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами влечет серьезные изменения – как для населения, так и для муниципалитетов, которые с 1 января несут ответственность за реализацию этого закона в своих территориях. Подготовительная работа со стороны правительства региона ведется – строятся полигоны, ведется разъяснительная работа с мэрами, формируется тариф. При этом мы понимаем, что еще предстоит очень многое сделать – оборудовать сотни контейнерных площадок, мест захоронения отходов и так далее, все эти мероприятия дорогостоящие, потребуют корректировки бюджета. Поэтому необходимо совместно работать. И мы, депутатский корпус, готовы активно подключаться к работе, – рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Гаськов.

В Иркутской области также идет проектирование двух объектов в Ольхонском районе. Это мусороперезагрузочная станция и мусоросортировочная станция с элементами переработки ТКО. Также завершено проектирование полигона ТКО с элементами сортировки, который будет построен в рамках национального проекта «Экология».