Иркутская область собирается активнее поддерживать развитие несырьевого экспорта

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский принял участие в заседании Координационного совета «Развитие промышленного экспорта, экспортные программы», который прошел в Нижнем Новгороде. В заседаниях Совета традиционно приняли участие делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий. Как сообщает пресс-служба правительства области, одним из основных вопросов обсуждения на совете стало развитие отечественного несырьевого и неэнергетического экспорта.

Фото: irkobl.ru

– Развитие несырьевого экспорта является одним из приоритетных направлений российской экономики. Президентом РФ поставлена задача – увеличить объемы несырьевого и неэнергетического экспорта практически в два раза к 2024 году. У экспортных компаний Иркутской области есть возможность привлекать эффективные механизмы поддержки, связанные с выходом продукции на новые внешние рынки, – рассказал Евгений Орачевский.

Правительством Иркутской области продвигает продукцию и услуги региональных компаний на зарубежный рынок путем проведения презентаций, бизнес-миссий, а также компенсация за счет средств Иркутской области затрат компаний, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом; предоставление налоговых преференций, субсидий на компенсацию процентов по кредитам, части затрат на приобретение оборудования; открытие представительств за рубежом, а также взаимодействие с официальными торговыми представителями России; предоставление всей линейки продуктов Российского экспортного центра через обособленное подразделение в г. Иркутске и Центр поддержки экспорта на базе Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

– В то время как основные региональные институты развития бизнеса поддерживают только малый и средний бизнес, федеральный институт Российский экспортный центр предлагает свои услуги для представителей любого размера бизнеса – от микро до крупного. Все меры поддержки РЭЦ полностью доступны для производителей Приангарья на базе Иркутского обособленного подразделения, – рассказал глава регионального минэкономразвития.

В Иркутской области в части промышленного экспорта есть большие перспективы, в частности, в фармацевтической отрасли. На территории региона ГК «Фармасинтез», которая входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний, развивает производство в городах Иркутске, Усолье-Сибирском и Братске. Оборот компании «Фармасинтез» к 2025 году в том числе за счет реализации проекта в ТОСЭР Усолье-Сибирское вырастет до более чем 20 млрд рублей ежегодно и позволит существенно увеличить долю экспорта лекарственных препаратов, при этом более 70% производимых активных фармацевтических субстанций будет направлено на экспорт. При достижении данных показателей Фармасинтез войдет в число 100 крупнейших мировых фармпроизводителей.

Заметно увеличение экспорта продуктов питания из Иркутской области. В настоящее время доля экспорта сельхозпродукции в общем объеме экспорта региона невелика, однако стоит отметить, что в 2017 году экспорт сельскохозяйственной продукции Иркутской области увеличился на 31 процент по сравнению с 2016 годом и составил 2,3 млрд рублей.

