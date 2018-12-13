С 3 июня 2019 года Приангарье полностью перейдет на цифровое телерадиовещание

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» на 2009 – 2018 годы» утвержден план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ. Об этом сообщила заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева.

Фото: vp43.ru

– Переключение трансляции аналоговых каналов планируется провести в Российской Федерации в три этапа. Очередь Иркутской области наступит в третьем этапе – 3 июня 2019 года, – сообщила Ольга Золоторева.

Совещание в формате видеоселекторной связи с главами муниципальных образований о готовности населенных пунктов Приангарья к переходу на цифровое наземное эфирное телевещание провел первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В рамках программы развития телерадиовещания «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающих станции. Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составляет 96,8% населения области. Стопроцентный охват жителей Приангарья будет достигнут обеспечением телевизионного сигнала с помощью непосредственного спутникового вещания. Вне зоны цифрового эфирного наземного вещания находится 562 населенных пункта в 32 муниципальных образованиях Иркутской области, где проживает более 90 тыс. человек (3,2% жителей). Они получат бесплатный сигнал от спутниковых операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ».

Об этом рассказал директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» Иван Богданов.

Председатель правительства Иркутской области обратил внимание участников совещания на то, что на местах, к сожалению, не владеют полной информацией о количестве людей, которым потребуется помощь в приобретении и установке специального оборудования, поддерживающего стандарт нового вещания.

– На местах надо прорабатывать вопросы более детально: есть ли необходимое оборудование в торговой сети в достаточном количестве, кто поможет сделать переключение одиноким пенсионерам. Необходимо точно определить, какие категории граждан смогут воспользоваться льготами, предусмотренными Правительством области по поручению Губернатора Сергея Левченко, в целях компенсации расходов по приобретению пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания. Эти вопросы должны быть решены в ближайшее время, – сказал Руслан Болотов.

