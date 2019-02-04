10yearschallenge. «В 2008 году любой большой кусок земли рассматривался как потенциально пригодный для ТРЦ»

– В 2008 году в нашем городе открылся первый торгово-развлекательный центр – «Jam Молл». Следом за ним, в 2009, открылся еще один – ТРК «Карамель», совсем рядом с популярным на то время Торговым комплексом. Их появление определило передел рынка торговой недвижимости со смещением от просто торговых площадей к качественным торговым площадям, в границах которых можно не только сделать покупки, но и провести свой досуг.
Те территории и объекты, которые были востребованы сферой торговли ранее, начали постепенно утрачивать свою значимость. Это и вышеупомянутый Торговый комплекс, и торговые улицы, прежде всего, улица Урицкого. Ранее сытые владельцы торговых площадей, осознавая, что начинают терять своих покупателей и, как следствие доходы, задумались о реконцепции и реконструкции объектов. К примеру, такую реконцепцию пережил Торговый комплекс.
Следует упомянуть, что 2006-2009 – это те самые годы, когда формировались сами идеи строительства современных торговых центров в Иркутске. Многие из них так и не были реализованы.
К примеру, был проект торгово-развлекательного центра на выезде из мкр. Синюшина гора. Консультанты GVA Saywer предлагали там на участке площадью 4 га построить торгово-развлекательный центр в 87 тыс. кв.м. К слову, этот участок до сих пор пуст.
А там, где сейчас благополучно расположен ЖК «Море солнца», в 2008 году разрабатывался проект ещё одного ТРЦ. Разработчик, компания DTZ, предлагал построить там ТРЦ в 60 тыс.кв.м.
Ну и как не вспомнить о заявленном именно в те годы ТРЦ «Фортуна Сити Молл», площадь которого должна была составить 125 тыс. кв.м. Увы, и этот проект остается нереализованным.
Ну раз уж обо всех, то стоит вспомнить и нереализованные планы по строительству ТРЦ на территории стадиона «Автомобилист» (угол улиц Костычева и Стасова).
Можно уверенно сказать, 2008-2009 годы – годы массового концептуирования крупных торгово-развлекательных центров в Иркутске. Любой большой кусок земли рассматривался тогда как потенциально пригодный для ТРЦ. А все потому, что конкуренции-то не было (улыбается). Сейчас в этом плане всё гораздо жестче.
К тому же торговые площади в 2008-2009 гг. были наиболее высокодоходным вложением в недвижимость – 12-14% годовых. Сейчас, чтобы найти торговый объект с такой доходностью, нужно изрядно потрудиться.
Действующие и строящиеся ТЦ с качественными торговыми площадями в Иркутске*
|GBA
|GLA
|Открытие (год)
|Действующие ТЦ
|1
|ТРЦ «Jam Молл» (Свердловский р-н)
|28 380
|21 930
|2008
|2
|ТРЦ «Карамель» (Октябрьский р-н)
|26 090
|18 260
|2009
|3
|ТЦ "Mega Home" (Свердловский р-н)
|25 000
|18 750
|2010
|4
|ТОЦ «Европарк» (Ленинский р-н)
|11 427
|8 590
|2011
|5
|ТРК «Модный квартал» (Октябрьский р-н)
|35 764
|27 000
|2013
|6
|ТЦ «Торговый комплекс»
|28 800
|23 040
|2014 реконструкция
|7
|ТРЦ «Юбилейный» (Свердловский р-н)
|23 300
|18 000
|2014
|8
|ТЦ "Цветной парк" (Октябрьский р-н)
|6 900
|5 300
|2014
|9
|ТОЦ "Лермонтов" (Свердловский р-н)
|9 662
|4 500
|2014
|10
|ТРЦ «КомсоМолл» (Октябрьский р-н)
|75 000
|47 707
|2015
|11
|ТЦ "Оранж" (Октябрьский р-н)
|18 000
|13 500
|2012-2015
|12
|ТЦ "Флагман" (Куйбышевский р-н)
|6 021
|4 516
|2014
|13
|ТРЦ «СильверМолл» (Свердловский р-н)
|108 500
|58 400
|2015
|14
|МТЦ "Новый" (Октябрьский р-н)
|63 381
|11 640
|2016
|15
|ТЦ "Снегирь" (Свердловский р-н)
|5 834
|4 084
|2017
|16
|Торговый центр «Кипарис» (Ленинский р-н)
|15 872
|11 111
|2018
|17
|ТЦ "Октябрьский" (Куйбышевский р-н)
|10 767
|7 537
|2018
|Строящиеся ТЦ
|18
|ТРЦ "Аватар" (Октябрьский р-н)
|10 200
|5 700
|2019?
|19
|Торговый центр ул.Костычева 30/10 (Свердловский р-н)
|6 500
|4 875
|2019?
|20
|ТЦ "БУМ" (Свердловский р-н)
|11 698
|7 030
|2019
*Данные предоставлены спикером.
Отойдя от типового понятия качественного торгового центра, к таковым в Иркутске были отнесены объекты: 1) полезной площадью от 4 000 кв.м., 2) имеющие в своих стенах досуговую составляющую, 3) и/или нескольких сетевых ритейлеров.
GBA - общая площадь, кв.м.
GLA - арендопригодная площадь, кв. м