#10yearschallenge. «В 2008 году любой большой кусок земли рассматривался как потенциально пригодный для ТРЦ»

За 10 лет рынок торговой недвижимости пережил глобальные перемены. Сегодня в торговые центры ходят не только чтобы купить товар, но и за атмосферой, приятным времяпрепровождением. Основная тенденция – в уходе от простой торговли в развлекательный формат. Кроме того, работу ТРЦ осложняет онлайн-торговля, которая за последние годы стала серьезным конкурентом для классического ритейла. А ведь еще совсем недавно, 10 лет назад, в Иркутске появился первый торгово-развлекательный центр. Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив», вспоминает, что произошло за эти годы, и каким проектам, увы, не удалось реализоваться в Иркутске.

– В 2008 году в нашем городе открылся первый торгово-развлекательный центр – «Jam Молл». Следом за ним, в 2009, открылся еще один – ТРК «Карамель», совсем рядом с популярным на то время Торговым комплексом. Их появление определило передел рынка торговой недвижимости со смещением от просто торговых площадей к качественным торговым площадям, в границах которых можно не только сделать покупки, но и провести свой досуг.

«Jam Молл» - первый торгово-развлекательный центр в Иркутске

Те территории и объекты, которые были востребованы сферой торговли ранее, начали постепенно утрачивать свою значимость. Это и вышеупомянутый Торговый комплекс, и торговые улицы, прежде всего, улица Урицкого. Ранее сытые владельцы торговых площадей, осознавая, что начинают терять своих покупателей и, как следствие доходы, задумались о реконцепции и реконструкции объектов. К примеру, такую реконцепцию пережил Торговый комплекс.

Следует упомянуть, что 2006-2009 – это те самые годы, когда формировались сами идеи строительства современных торговых центров в Иркутске. Многие из них так и не были реализованы.

К примеру, был проект торгово-развлекательного центра на выезде из мкр. Синюшина гора. Консультанты GVA Saywer предлагали там на участке площадью 4 га построить торгово-развлекательный центр в 87 тыс. кв.м. К слову, этот участок до сих пор пуст.

А там, где сейчас благополучно расположен ЖК «Море солнца», в 2008 году разрабатывался проект ещё одного ТРЦ. Разработчик, компания DTZ, предлагал построить там ТРЦ в 60 тыс.кв.м.

Это один из первых проектов ТРЦ «Континенталь» (2008г.), ныне ТРЦ «КомсоМолл»

Ну и как не вспомнить о заявленном именно в те годы ТРЦ «Фортуна Сити Молл», площадь которого должна была составить 125 тыс. кв.м. Увы, и этот проект остается нереализованным.

Ну раз уж обо всех, то стоит вспомнить и нереализованные планы по строительству ТРЦ на территории стадиона «Автомобилист» (угол улиц Костычева и Стасова).

Можно уверенно сказать, 2008-2009 годы – годы массового концептуирования крупных торгово-развлекательных центров в Иркутске. Любой большой кусок земли рассматривался тогда как потенциально пригодный для ТРЦ. А все потому, что конкуренции-то не было (улыбается). Сейчас в этом плане всё гораздо жестче.

К тому же торговые площади в 2008-2009 гг. были наиболее высокодоходным вложением в недвижимость – 12-14% годовых. Сейчас, чтобы найти торговый объект с такой доходностью, нужно изрядно потрудиться.

Действующие и строящиеся ТЦ с качественными торговыми площадями в Иркутске*

GBA GLA Открытие (год) Действующие ТЦ 1 ТРЦ «Jam Молл» (Свердловский р-н) 28 380 21 930 2008 2 ТРЦ «Карамель» (Октябрьский р-н) 26 090 18 260 2009 3 ТЦ "Mega Home" (Свердловский р-н) 25 000 18 750 2010 4 ТОЦ «Европарк» (Ленинский р-н) 11 427 8 590 2011 5 ТРК «Модный квартал» (Октябрьский р-н) 35 764 27 000 2013 6 ТЦ «Торговый комплекс» 28 800 23 040 2014 реконструкция 7 ТРЦ «Юбилейный» (Свердловский р-н) 23 300 18 000 2014 8 ТЦ "Цветной парк" (Октябрьский р-н) 6 900 5 300 2014 9 ТОЦ "Лермонтов" (Свердловский р-н) 9 662 4 500 2014 10 ТРЦ «КомсоМолл» (Октябрьский р-н) 75 000 47 707 2015 11 ТЦ "Оранж" (Октябрьский р-н) 18 000 13 500 2012-2015 12 ТЦ "Флагман" (Куйбышевский р-н) 6 021 4 516 2014 13 ТРЦ «СильверМолл» (Свердловский р-н) 108 500 58 400 2015 14 МТЦ "Новый" (Октябрьский р-н) 63 381 11 640 2016 15 ТЦ "Снегирь" (Свердловский р-н) 5 834 4 084 2017 16 Торговый центр «Кипарис» (Ленинский р-н) 15 872 11 111 2018 17 ТЦ "Октябрьский" (Куйбышевский р-н) 10 767 7 537 2018 Строящиеся ТЦ 18 ТРЦ "Аватар" (Октябрьский р-н) 10 200 5 700 2019? 19 Торговый центр ул.Костычева 30/10 (Свердловский р-н) 6 500 4 875 2019? 20 ТЦ "БУМ" (Свердловский р-н) 11 698 7 030 2019

*Данные предоставлены спикером.

Отойдя от типового понятия качественного торгового центра, к таковым в Иркутске были отнесены объекты: 1) полезной площадью от 4 000 кв.м., 2) имеющие в своих стенах досуговую составляющую, 3) и/или нескольких сетевых ритейлеров.

GBA - общая площадь, кв.м.

GLA - арендопригодная площадь, кв. м