Валютные сбережения: сохранить и преумножить?

Россияне привыкли рассматривать иностранную валюту как надежную защиту своих сбережений от экономических потрясений, инфляции и падения доходов. Но так ли выгодны инвестиции в доллары и евро? Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирает плюсы и минусы валютных вкладов.

Целевые ориентиры

Валютные вклады являются наиболее популярным способом размещения средств частными лицами в России. На 1 декабря 2018 года доля привлеченных кредитными организациями валютных вкладов от общего объема банковских депозитов физических лиц составила почти 22%. Привлекательность этого инструмента во многом определяется его доступностью. В то же время вложения в иностранную валюту сопряжены с высокими рисками.

Валюта используется физическими лицами для сбережения и накопления средств. Валютные вклады действительно целесообразны, если планируются валютные расходы — туристические поездки, обучение за рубежом, приобретение недвижимости и т.п. В условиях российской действительности сложно рассматривать валютные вклады как инвестиционный инструмент в надежде на реализацию пассивных стратегий получения положительного финансового результата за счет процентов на капитал. Диапазон колебаний максимальных ставок по договорам с физическими лицами банков, занимающих доминирующие позиции в этой сфере, заметно варьируется. В январе 2019 года по долларам США он составляет от 0,973% по вкладам до востребования и до 4,085% по вкладам на срок свыше одного года; по евро — от 0,158% по вкладам до востребования и до 1,003% по вкладам на срок от полугода до года. Они значительно ниже аналогичных показателей по рублевым вкладам и в большинстве случаев даже не перекрывают целевой уровень инфляции, составляющий на 2019 год 4%. Поэтому размещение средств на валютном депозите приносит минимальный реальный процентный доход.

Курсовые «качели»

Что касается курсового дохода, то за счет благоприятной динамики номинального валютного курса можно получить определенный выигрыш. Волатильность валюты и привлекательна и рискованна при валютных вложениях. Сегодня на международных и национальных рынках динамика валютного курса с трудом поддается прогнозированию. Курсовые «качели» не позволяют с уверенностью рассчитывать на позитивный валютный тренд, который обеспечит выгодный валютный курс в момент закрытия счета или снятия средств. Всегда сохраняется вероятность того, что валютные депозиты могут преподнести их владельцам неприятный сюрприз в виде курсовых потерь, перекрывающих процентные доходы, если они существуют. Так, курсовой доход годового долларового вклада в 2018 году составил 21,8%, а в евро — 16,5%, а квартальные вложения в доллары с января по март и в евро с сентября по декабрь 2018 года привели бы к потерям в размере 0,2% и 6,2% соответственно.

На российском рынке иностранная валюта, скорее всего, в кратко- и среднесрочной перспективе сохранит повышательный тренд, а значит, сохранится возможность получения курсового дохода. На это указывают многие факторы. Евро и доллар имеют в качестве основы оптимистические оценки экономического развития стран-эмитентов, в то время как рост российской экономики сдерживается негативным геополитическим воздействием. Начало закупок Банком России иностранной валюты для Минфина РФ также поддержит ее курс на внутреннем валютном рынке. А вот нефтяные котировки не должны оказать большого влияния на валютный курс рубля, так как, по оценкам, их уровень близок к консенсусу.

В некоторой степени у владельцев валютных вкладов существует возможность личного влияния на размер курсового дохода через активные стратегии, предполагающие перманентный мониторинг валютного рынка и адекватное манипулирование наличными средствами или средствами на банковских вкладах: проведение своевременных конверсионных операций по покупке или продаже иностранной валюты в зависимости от изменения курса. Однако частным лицам непросто самостоятельно справиться с такими спекулятивными технологиями.

Система противовесов

Существуют способы минимизации валютных рисков. Во многом они предопределяются финансовыми целями и потенциалом держателя валюты.

При решении о валютных вложениях стоит помнить, что долгосрочные вложения в большей мере нивелируют волатильность и ослабляют негативное влияние курсовых трендов, а также имеют преимущества по процентным ставкам. Относительную выгоду приносят вклады с капитализацией процентов, непополняемые вклады, вклады без снятия и вклады, открытые онлайн.

Валютная диверсификация — грамотное распределение средств между разными иностранными валютами и способами их размещения — помогает застраховать себя от отрицательных последствий колебаний валютных курсов. Хотя возможности такого маневрирования в нашей стране ограничены. Для России корзина валют может включать доллары и евро. Причем для ее формирования необходимо открыть отдельно вклады в долларах и в евро. Мультивалютные вклады, предполагающие конвертацию в разные валюты, в российских банках сегодня — исключение.

Размеры гарантий по валютным вкладам в РФ такие же, как и по рублевым. Но есть и особенность — то, что страховые выплаты по валютным вкладам осуществляются в рублях, а их размеры рассчитываются исходя из официального курса на дату страхового события.

Возможно приобретение альтернативных валют в иностранных банках. Однако при этом обязательны проверка происхождения капитала и уплата налога на полученный доход при его начислении, так как современная финансовая политика многих развитых государств не предполагает выплату процентного дохода на капитал. Размеры стартового капитала на зарубежных рынках целесообразно определять с учетом установленных принципов гарантийного обеспечения, касающихся, в частности, первоочередности страховых выплат. Ограничениями для вкладов россиян в зарубежных банках являются высокие политические риски.

Могут ли криптовалюты составить конкуренцию вкладам в традиционные резервные валюты? Едва ли. Существующие тенденции и факторы курсовой динамики криптовалют указывают на то, что получить серьезный доход от вложений в них не получится, по крайне мере, в ближайшей перспективе. Биткойн вновь обновил свой минимум и, по оценкам, с трудом удерживает относительную стабильность. По доступности и безопасности криптовалюты также уступают традиционным валютным вкладам. История развития криптовалют рассказывает о невероятно крутых курсовых виражах этого цифрового инструмента, что дает основание сделать вывод о высоких рисках вложений в них.