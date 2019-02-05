Куда кривая вывезет: российский авторынок в 2018-2019 годах

Продажи легковых машин в 2018 году вновь выросли, рынок постепенно оживает после провала середины 2010-х годов. Какие автомобильные бренды предпочитают россияне? Станут ли кредиты на покупку машины более доступными? Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассматривает ямы и ухабы на пути отечественного авторынка.

2018: +13,7%

Анализ развития розничного рынка новых легковых автомобилей показал, что в России в прошлом году был продан 1 625 351 автомобиль (по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)). В целом за 2018 год рост составил 13,7% (по сравнению с таким же периодом 2017 года). По продажам лидировали марки LADA Vesta, LADA Granta, KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris и др. При этом наибольшая доля рынка в январе — ноябре 2018 года за такими брендами, как «АвтоВАЗ», KIA, Hyundai, Renault, Toyota и Volkswagen Group. Показательным трендом является увеличение корпоративных продаж по наиболее крупным участникам автомобильного рынка.

Если говорить о продажах новых легковых автомобилей в разрезе российских регионов, то в январе — ноябре 2018 года (согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ») на 1000 жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Есть регионы, в которых продажи на 1000 человек от 1,2 до 1,9 раза превышали средний показатель по России (10 ед. на 1000 человек). Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан. В то же время есть регионы, в которых продажи минимальны — в 5–10 раз меньше, чем в среднем по стране (Еврейская АО, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Амурская область и др.). Таким образом, автомобильный рынок неоднороден и по продажам отдельных марок в целом по стране, и по региональному срезу продаж.

Что ждет авторынок в 2019 году

Прогнозы прироста авторынка на 2019 год выглядят скромнее результатов 2018 года — согласно данным различных оценок, рост может составить от 3,6 до 6,5%. В данном контексте важно упомянуть, что с целью сдерживания (то есть заведения в целевые значения) темпов инфляции в 2019 году высока вероятность увеличения Банком России ключевой ставки. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на условия и, соответственно, доступность автокредитов.

В 2018 году доля продаж кредитных автомобилей снизилась до 30–35% от общего объема, и в 2019 году не исключено сокращение объема рынка ввиду роста кредитных ставок. Здесь, с одной стороны, «мяч» на стороне бизнеса: потребуется имплементация специальных программ кредитования, в рамках которых производители, возможно, возьмут на себя часть процентных расходов. С другой стороны, Правительству необходимо держать руку на пульсе, чтобы в случае необходимости оперативно корректировать условия программы господдержки кредитования (текущая программа работает на основании Постановления Правительства № 808 от 7 июля 2018 года и пролонгирована до 2020 года).

К 2020 году в России должен завершить работу режим промышленной сборки автомобилей — существующие соглашения заменят специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), но получить возможность их подписания и, соответственно, льготы по ним смогут только те автопроизводители, которые будут наращивать уровень локализации своих производств. То есть речь идет об изменении механизма господдержки.