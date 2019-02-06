#10yearschallenge. Газета Дело 2008-2018: Ценность – на стыке форматов

Ушедший 2018 – первый год, когда мы со всеми партнерами номера, героями с обложек, помимо интервью, стали записывать видео. А десять лет назад в нашей газете не было даже собственных фотографий. Со страниц издания на читателей смотрели безымянные счастливые люди, изображения которых покупал на дисках главный редактор.

Из ч/б в полноцвет

В 2008 году Газета Дело была черно-белой, выходила в свет два раза в месяц и тираж ее не превышал полутора тысяч экземпляров. Сейчас это полноцветное издание журнального качества, которое печатается на матовой бумаге. Иногда клиенты спрашивают: «Когда следующий номер вашего журнала?». Мы не возражаем против такого названия, хотя от глянца мы все-таки отличаемся – листов в газете меньше. И это хорошо: статья с экспертом не останется незамеченной.

Тираж Газеты Дело с 2011 года увеличился до 4 тысяч экземпляров. Изменилась и схема распространения: акцент сделан на бесплатной выкладке в бизнес-центрах, в точках крупнейшего регионального ритейлера – «Слаты», а также расширен список адресов, по которым газету доставляют курьеры. В 2008 году Газету Дело читали в основном профессиональные участники регионального финансового рынка. В 2018 ее хорошо знают и руководители крупных иркутских компаний.

Из информационного еженедельника, в котором строго соблюдались пропорции нерекламного и рекламного контента, газета стала рекламно-информационной.

Изменилось многое, вплоть до технологии печати.

Только дело – ничего лишнего!

В Газете Дело появились постоянные рубрики: «Свое дело», «Экспертное мнение», «История успеха». Мы пишем как о небольшом бизнесе, так и о крупном. Но есть темы, которым мы верны с 2008 года: по-прежнему пишем обо всем, что связано с деньгами, валютой, инвестициями, рынком недвижимости.

Забавно, как перекликаются заголовки декабря 2008 и 2018 годов. «Начать все сначала» хотелось десять лет назад. Сейчас «Инвесторы в ожидании нового шанса». «Бизнес для сумасшедших» – писали мы месяц назад о социальных предпринимателях. «Надо быть либо сумасшедшим, либо везунчиком, чтобы запускать проект в такое лихое время» – так начиналась одна из статей 2008 года. «Банк России вновь ослабил рубль»… угадайте, какого года этот заголовок? «Мы же не крупный бизнес, чтобы нам помогало государство», – прочитали бы вы десять лет назад. А сейчас говорим о том, как с помощью господдержки региональные компании выходят на международный рынок.

Давно ушли из нашей практики перепечатки из федеральных изданий, разделы с объявлениями о приватизации и раскрытии информации. Так непривычно смотреть сейчас на микроскопический текст в таблицах с бухгалтерской отчетностью и списках аффилированных лиц, которые обязаны были публиковать эмитенты. Многие из них говорили: «Напечатайте, пожалуйста, самыми маленькими буквами, чтобы не привлекать внимания».

Сейчас в «Газете Дело» и буквы, и фотографии стали крупнее. Масштабнее стали наши проекты, появились спецвыпуски, посвященные значимым региональным событиям. Мы бесконечно гордимся главными героями выпусков Газеты Дело, которые добились успеха и признания и теперь вдохновляют начинающих бизнесменов Иркутска.

Но, пожалуй, главное открытие, которое мы сделали, в том, что ценность для клиентов – не только в газетной публикации. Наиболее эффектные проекты получаются на стыке форматов: когда статьи сначала анонсируются в интернете, затем дополняются фоторепортажами и видеосюжетами, а обсуждение их перетекает в соцсети.

Вот так незаметно за десять лет изменилось время, изменились запросы клиентов, изменились мы. Посмотрим, что будет в 2028 году.