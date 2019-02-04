За роботами – будущее?

Эксперты считают, что в будущем машины и роботы смогут полностью заменить ручной труд человека. Действительно, во всем мире уже появляются роботы-промоутеры, роботы-официанты, роботы-повара и даже роботы, обучающие работников! Однако, как оказалось, далеко не всегда андроиды могут заменить человека. Это подтвердил опыт японского отеля Henn-na Hotel («Странный отель», прим. ред.) в городе Сасебо префектуры Нагасаки. Руководству отеля пришлось уволить половину из 243 роботов, из-за того, что те создавали для людей больше проблем, чем могли решить. В частности, андроиды не могли качественно отвечать на вопросы о времени работы местных заведений, расписании рейсов и местных достопримечательностях, не умели делать ксерокопии паспортов и переносить багаж. А как насчет российских роботов? Где гарантия, что они будут лучше? Не повторим ли мы опыт японского отеля? Такой вопрос задал читатель портала SIA.RU в ходе онлайн-конференции, посвященной интеграции передовых технологий в бизнес.

Фото: h-n-h.jp

Отвечает на него Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области:

– Развитие в роботизации в России идет семимильными шагами в различных сферах. Наша компания видит потенциал роботов в первую очередь в сфере HR. В России есть успешный проект – робот Вера, которая помогает искать и нанимать сотрудников, обзванивает соискателей, проводит первичное собеседование и т.д. Вера провела уже свыше 600 тысяч собеседований и подобрала несколько тысяч человек, которые были приняты на работу в различные российские компании. Или, к примеру, проект для автоматизации процесса рабочего времени персонала WFM. Система анализирует и планирует график сотрудников предприятий так, чтобы в пиковое время было максимальное число человек на смене, в спокойное – минимальное.

Эксперты считают, что в будущем машины и роботы смогут полностью заменить ручной труд человека. Сейчас в нашей стране в большей степени пользуются спросом так называемые умные устройства и уже вовсю применяются в сельском хозяйстве, в промышленности, где они предотвращают поломки и управляют роботами, в медицине – удаленно следят за здоровьем пациентов. И этот продукт доступен в Иркутской области.

Прямо сейчас на сайте SIA проходит онлайн-конференция МТС, где эксперты рассказывают, как оптимизировать бизнес с помощью современных технологий. Если у вас есть, что спросить, присоединяйтесь!