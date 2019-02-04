Не рекомендации, а близость к дому - как родители выбирают секции для детей

Молодые родители чаще других ищут секции для детей в интернете, и меньше ориентируются на рекомендации знакомых или родственников. Так, родители в возрасте от 23 до 34 лет в 2,5 раза чаще подбирают секции для детей через поисковики, на форумах и сервисах объявлений, чем родители в возрасте от 35 лет и старше. Это показал опрос сервиса объявлений Юла совместно с Research.Mail.Ru, в котором приняло участие 3 тысячи человек.

Большинство россиян ищут репетиторов, тренеров и секции рядом с домом — 85% просмотров таких объявлений на Юле приходится на предложения в радиусе менее 1 км. А на такие направления, как гимнастика, танцы и хоккей, родители готовы записывать своих детей и подальше от дома — у этих секций больше просмотров в радиусе от 5 км и дальше.

В ходе опроса также выяснилось, что большинство россиян отдают своих детей именно в спортивные секции (66%), а не творческие кружки (рисование, пение, театральные курсы). Предпочтения россиян при выборе дополнительных занятий ребенка подтверждаются и данными сервиса объявлений Юла. Так, большинство услуг тренеров оказалось в спортивных направлениях — борьба (25%), футбол (15%) и бег (9%). Меньше всего в этом году частных предложений по обучению ИЗО, волейболу и баскетболу. Среди секций лидируют танцы (67%), хоккей (10%) и футбол (8%). А самыми нераспространенными на Юле стали занятия по плаванию, шахматам и баскетболу.

Согласно данным опроса, треть россиян тратит на дополнительные занятия ребенка от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. 17% опрошенных заявили, что их дети посещают бесплатные секции. Отдавать больше 10 тысяч рублей в месяц на увлечения ребенка могут себе позволить только 11% опрошенных.