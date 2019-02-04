Еще одна котельная в Иркутской области вышла из строя. С 1 февраля в поселке Юрты введен режим ЧС

Правительством Иркутской области принят ряд оперативных мер для стабилизации работы системы теплоснабжения Юртинского городского поселения Тайшетского района. В частности, для решения задачи по поставке качественного топлива задействован ресурс министерства лесного комплекса региона, организован ремонт дереворубительной машины, поставка щепы от лесоперерабатывающих предприятий, расположенных в Нижнеудинске, сформирована бригада для заготовки дров. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Для нормализации теплоснабжения в поселке привлечены специалисты АО «Байкалэнерго» для восстановления паровой схемы работы котла № 5 на местном теплоисточнике. Из аварийно-технического запаса Иркутской области выделены сетевой насос с электродвигателем, дымосос с электродвигателем. На данный момент выполнен ремонт дымососа котла № 3, сетевого насоса, запущена в работу рубительная машина. Ведутся работы по отогреву холодного водоснабжения, без которого остаются 11 жилых домов, не обеспеченных печным отоплением.

На заседаниях оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. при Правительстве Иркутской области представители администрации Тайшетского района докладывали об отсутствии проблем. По результатам проверки Ростехнадзора Юртинское городское поселение получило паспорт готовности к отопительному зимнему периоду. Кроме того, муниципальным образованием были подписаны акты готовности работы теплоснабжающей организации. Результатом замалчивания администрациями Юртинского городского поселения и Тайшетского района явился факт аварийной ситуации на котельной в поселке Юрты: снижение параметров теплоносителя из-за неисправности дымососа котла № 3 и сетевого насоса.

С 14 часов 1 февраля в Юртинском городском поселении постановлением главы муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.