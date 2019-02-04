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БКС Брокер: повышение ставки по рублевым вкладам вполне ожидаемый и закономерный процесс

4 февраля 2019

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Сбербанк России повышает ставки по рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. Повышение ставки по рублевым вкладам вполне ожидаемый и закономерный процесс по мере роста инфляции, инфляционных ожиданий и повышения ставки ЦБ. По данным на 28 января годовая инфляция ускорилась с 4,9% до 5%. Ранее в ЦБ сообщали, что ожидают пика показателя весной 2019 г., когда он может достигнуть более 5,5-6%, отмечает Константин Карпов, аналитик «БКС Брокер».

Банк России во второй половине прошлого года перешел к циклу повышения ставок на фоне внешних рисков, роста инфляционных ожиданий и ужесточения денежно-кредитной политики другими мировыми ЦБ. В декабре ключевая ставка ЦБ РФ была повышена на 0,25%, до 7,75%.

Реальность такова, что в ответ на повышение ставки ЦБ и сопутствующие факторы первыми растут ставки по кредитам. Об этом Сбербанк сообщал еще в ноябре прошлого года. Как правило, с неким лагом растут ставки по депозитам.  Таким образом банк старается избежать резкой смены динамики вкладов населения. 


/ СИА /
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