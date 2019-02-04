Клиенты ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать деньги в единой банкоматной сети

Группа ВТБ реализовала проект по объединению банкоматных сетей с Запсибкомбанком. Теперь частные лица – владельцы карт ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать средства в любом банкомате обеих кредитных организаций. В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет порядка 15 тысяч, Запсибкомбанка – более 620 банкоматов.

«Взаимная отмена комиссии позволит значительно повысить удобство обслуживания клиентов обоих банков, а также расширит число устройств для снятия денежных средств. Унификация этого сервиса является ярким примером положительного эффекта вхождения Запсибкомбанка в группу ВТБ», - отметил Ильнар Шаймарданов – вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ.

«Объединение банкоматных сетей даст клиентам Запсибкомбанка, преимущественно жителям Ямала и Югры, новые возможности. Они смогут снимать денежные средства без комиссий в банкоматах банка ВТБ на территории всей России: от Камчатки до Калининграда, что сделает поездки по стране еще доступнее и комфортнее. Наши клиенты уже ощущают позитивные перемены благодаря синергетическому эффекту, и единая сеть банкоматов – это значимый результат совместной работы», – добавил президент Запсибкомбанка Александр Сурин.