Более 325,5 тыс. клиентов Промсвязьбанка подключились к программе лояльности "Кэшбэк" в 2018 году

Промсвязьбанк подвел итоги работы первого года по работы программы лояльности "Кэшбэк". Общий объем начислений по программе за 2018 год превысил 244 млн баллов. Программу лояльности "Кэшбэк" Промсвязьбанк запустил в апреле 2018 года, по ней клиенты получают кэшбэк до 10% за покупки в повышенных категориях и 1% за все остальные покупки по карте. Начисленные баллы можно в любой момент конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль. С начала запуска программы к ней подключились более 325,5 тыс. держателей карт Промсвязьбанка.

Больше всего бонусов — 42,42 млн — было начислено по кредитным картам "Двойной кэшбэк". На втором месте по начислениям премиальные карты Orange Premium Club, держатели которых получили 26,21 млн бонусных баллов. На третьем месте — карты "Все включено" с начислением 17,29 млн бонусов. С небольшим отрывом идет карта "Твой кэшбэк", объем начислений по которой составил чуть более 15,68 млн баллов.

С точки зрения распределения категорий начисления кэшбэка, наиболее популярными среди клиентов оказались «покупки в супермаркетах» — их выбрали порядка 8 тыс. держателей карт Промсвязьбанка. Далее идут покупки в категориях "АЗС и автоуслуги", "Аптеки" и "Кафе и рестораны" — каждую из этих категорий выбрали порядка 5 тыс. клиентов Промсвязьбанка. На третьем месте по популярности — категория "Товары для дома и ремонта", ее выбрали порядка 2 тыс. участников программы.

"Первый год работы программы лояльности "Кэшбэк" показал хорошие результаты, программа востребована клиентами, число пользователей постоянно увеличивается, — отметил директор департамента клиентских взаимоотношений Промсвязьбанка Даниил Ткач. — Мы внимательно смотрим на предпочтения клиентов, собираем обратную связь и будем активно развивать программу в ближайшее время. В частности, мы планируем расширить сферу ее применения и предложить клиентам новые выгодные условия".

Ознакомиться с условиями программы "Кэшбэк" вы можете на сайте.