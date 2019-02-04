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Топ-10 самых дорогих вакансий января в Иркутске

4 февраля 2019

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за январь. В рейтинг самых дорогих предложений месяца вошли предложения для управляющего филиалом, ведущего программиста, сосудистого хирурга и других специалистов. Что касается динамики вакансий, то в начале года в Иркутске она +27% (по отношению к январю прошлого года).

«Для рейтинга мы используем только те предложения, где указаны зарплаты, в Иркутске таких вакансий 68%, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Почему работодатели могут умалчивать этот очень важный момент для соискателей? Причин может быть множество. Например, это может быть новое направление для компании, из-за чего сложно определиться с зарплатами. Еще есть вероятность, что работодатель ищет специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хочет это афишировать. Во всех подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное предложение.

Но особенно тщательно компании стараются хранить в секрете зарплаты топ-менеджмента. Для многих компаний нежелательно, чтобы о них знали конкуренты. Поэтому отсутствие зарплаты в вакансии топ-менеджера — нормальная ситуация. Закрытие таких позиций — это всегда серьезные переговоры, в том числе об уровне вознаграждения».  

10 самых дорогих предложений января в Иркутске

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Ссылки

Управляющий филиалом/ Бизнес-партнер

От 150 000 до 500 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29879983

Коммерческий директор

От 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29618847

Ведущий Web-программист

От 126 000 до 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29837219

Бренд-шеф (японская, паназиатская кухня)

От 120 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29467706

Сосудистый хирург

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29839159

Директор по маркетингу

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28573958

Руководитель аптечной сети

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29841976

Специалист по первичной недвижимости

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29186932

Инженер ПТО

От 90 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29884023

Руководитель отдела продаж в Улан-Баторе, Монголия

От 70 000 до 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/29857572

/ СИА /
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