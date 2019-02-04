На БрАЗе впервые запустили двухступенчатую газоочистку

На Братском алюминиевом заводе запустили первую двухступенчатую газоочистную установку собственной разработки. В отличие от предыдущих она имеет не только «сухую», но и «мокрую» ступень очистки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

БрАЗ – первый алюминиевый завод РУСАЛа, где запущена в работу газоочистка подобной конструкции, разработанная инженерами Компании совместно со специалистами СибВАМИ. В торжественном пуске приняли участие братский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Петренёв, депутаты Думы Братска, управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин вместе с коллективом завода.

– Это очередной этап реализации комплексной программы модернизации БрАЗа. В чем уникальность сегодняшнего случая? Газоочистка разработана инженерами РУСАЛа. В установке импортных комплектующих всего 7%, в предыдущих газоочистках компании Alstom – их более 50%. То есть газоочистка РУСАЛа – это практически полностью российская разработка с двумя ступенями очистки газов. На «сухой» ступени улавливаются 99,9% фтористых соединений, а «мокрая» ступень эффективно улавливает сернистый ангидрид, – рассказал гостям Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

С 2011 года на Братском алюминиевом заводе смонтированы и запущены в работу 6 «сухих» газоочисток (СГОУ) производства компании Alstom. Новая СГОУ специально разработана инженерами для более эффективного улавливания компонентов в отходящих газах электролизного производства. Сегодня на БрАЗе работают уже 7 современных высокоэффективных газоочистных установок.

Братский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Петренёв отметил, что новые газоочистные установки позволят достичь максимально возможной степени очистки газов. – Природоохранная прокуратура очень внимательно относится к мероприятиям по улучшению состояния атмосферного воздуха в Братске. Кроме «сухих» газоочисток и самых современных электрофильтров, сегодня применяется и так называемый «мокрый хвост» на алюминиевом производстве. Мы приветствуем мероприятия компании РУСАЛ. На сегодняшний день во всем мире это наиболее современная система очистки газов.

Члены постоянной депутатской комиссии по экологии Думы Братска также отметили важность события.

– Несмотря на такую морозную погоду, БрАЗ сегодня запустил новую двухступенчатую газоочистную установку, и это здорово! Это для людей! – заявила Ирина Рычкова, депутат Думы Братска.

– Я с удовольствием отмечаю, что экологическая программа работает. Видно, что РУСАЛ соблюдает все современные требования. И в последующие 2019-2021 годы БрАЗ планирует вложить еще 2,8 млрд рублей в газоочистные сооружения. Это, конечно, большое дело! – отметил Александр Большешапов, председатель постоянной депутатской комиссии по экологии Думы Братска.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Современные СГОУ на БрАЗе устанавливаются в корпусах электролиза в комплексе с системой АПС ЦРГ (автоматическая подача сырья, централизованная раздача глинозема). Эта система работает на фторированном глиноземе после «сухой» очистки газов. Внедрение АПС ЦРГ помогает достичь максимальной герметизации оборудования, потому что питание электролизеров осуществляется централизованно, в автоматическом режиме, без участия человека. Кроме этого, уменьшается количество обработок, «открытия» электролизеров, что сказывается на улучшении экологической ситуации на заводе и в городе. Газоочистки собственного производства РУСАЛа будут растиражированы на промплощадке. Ведется строительство еще двух ГОУ новой конструкции. Их запуск запланирован на конец текущего года.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.