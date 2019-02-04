Аналитики прогнозируют укрепление рубля в феврале

Информационное агентство Finam.ru (входит в состав Группы компаний "ФИНАМ") провело первый в наступившем году опрос экономических экспертов, выяснив их ожидания по курсу рубля на февраль 2019 года. Согласно большинству озвученных экспертами оценок, пара доллар/рубль будет двигаться в диапазоне 65-67 рублей за доллар.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов считает, что решение ФРС США взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики является позитивным фактором для валют и долговых рынков emerging markets, которые в 2018 году ощущали серьезный отток ликвидности, а центральные банки большинства развивающихся стран были вынуждены повышать процентные ставки для защиты своих валют. Таким образом, как минимум до марта, когда состоится очередное заседание американского регулятора и закончится срок торгового перемирия, основные раздражители рынков частично нивелированы, а временная приостановка роста американского доллара на глобальном рынке снизит давление на курс российской валюты. Риски введения так называемых жестких санкций против ведущих отечественных банков и госдолга крайне малы. За развитие такого сценария говорит история с РУСАЛом, с которого Минфин США, несмотря на недовольство Сената, снял введенные в апреле 2018 года ограничения. Единственным «врагом» российской валюты остается бюджетное правило, которое ориентировано на слабый рубль. Однако при сохранении положительной конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках в течении февраля рубль может торговаться в диапазоне 63-66 по отношению к американскому доллару.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс» считает, что рубль сейчас находится в более подвешенном состоянии из-за появившихся угроз скорого возвращения Конгресса США к вопросу антироссийских санкций после завершения «шатдауна». В ближайшие три недели Конгресс будет разбираться с миграционной политикой, однако после разрешения противоречий с президентом Трампом могут быть рассмотрены новые санкции против России. Дополнительно препятствовать укреплению рубля в феврале будут возобновившиеся покупки валюты для Минфина, в том числе отложенные покупки. В случае, если рубль не сможет удержаться от падения в ближайшие недели или угроза дестабилизации станет очевидной, на февральском заседании ЦБ РФ может принять решение и об очередном повышении ставки до 8%.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «ЦБ РФ с 1 февраля выводит дополнительные объёмы в размере 2,8 млрд рублей в день на покупку валюты в рамках бюджетного правила. Само возобновление покупок пока особого влияния на рубль не оказало. Однако дополнительные объёмы вкупе с негативной внешней ситуацией могут поднять курс доллара до 67-68. С другой стороны, сложно заподозрить власти США и Китая в преднамеренном разрушении экономик и рынков. Поэтому какой-то промежуточный итог всё же будет озвучен, а попытки “ущипнуть” накануне переговоров – это лишь способ повысить видимую жёсткость. Кроме того, на повестке дня может неожиданно оказаться вопрос повышения ставки ЦБ РФ. Первые данные за январь показали не столь сильную инфляцию, но это можно было объяснить наличием множества акций в торговых сетях и запасами прошлых поставок. Соответственно, статистика по итогам января покажет, какой будет вероятность повышения ставки до 8%. Однако на этом процесс ужесточения может и закончиться, так как дальнейший рост цен будет сдерживаться банальным отсутствием увеличения реальных доходов населения. Так что уже во втором полугодии можно будет говорить о развороте цикла денежной политики. Соответственно, аукционы ОФЗ станут ещё одним фактором определения спроса на отечественную валюту. Скорее всего, фактор этот будет позитивным. Таким образом, при “плохом” сценарии можно ждать курса рубля в районе 68-69, а при "позитивном" рубль может подойти ближе к 64-65 за доллар».

«В феврале, по нашему мнению, курс рубля будет достаточно стабилен. На ближайших заседаниях ФРС США и ЦБ РФ участники не ожидают изменения процентных ставок, рубль может получить ощутимую поддержку, если американский регулятор просигнализирует о замедлении цикла роста ставок. Однако долгосрочно укрепляться российской валюте будет достаточно тяжело. Наш прогноз на февраль – диапазон 65,40- 67 рублей за доллар», - заявил Михаил Берулава, начальник отдела операций на денежном рынке Казначейства банка «Возрождение».

«В случае, если баррель Brent не сможет закрепиться выше 60 долларов до конца года, в январе 2019 года рубль может начать со снижения и попыток закрепиться выше 67 рублей за доллар. В целом, при текущей низкой волатильности курса, мы сохраняем нейтральную позицию и ждем новых драйверов, которые окажут воздействие на движения в паре доллар/рубль», - заявляет в своем прогнозе Михаил Берулава, начальник отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение».

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион»: «Одна из главных февральских новостей для рубля уже случилась: Банк России объявил о старте покупки дополнительных объемов валюты, которые накопились прошлогоднего четырехмесячного моратория. В целом речь идет об увеличении “интервенций” примерно на 15-20%, однако влияние на курс будет куда менее значительным. Если бегство нерезидентов из российских активов не возобновится, рубль в феврале останется крепким: выплаты по внешнему долгу незначительны, профицит платежного баланса при сложившихся ценах на нефть будет сопоставим с февралем прошлого года… Я допускаю незначительное ослабление доллара со входом в диапазон 65,0-65,5 рублей с последующим боковым движением вдоль 200-дневной скользящей средней. Уход доллара ниже 65 рублей откроет дорогу к более существенному укреплению рубля, однако этому, скорее всего, будет противостоять Банк России, наращивая объем ежедневных покупок валюты».

Операционный директор казначейства УБРиР считает Владимир Зотов, что ориентиром пары USD/RUB в феврале и на ближайшие месяцы при отсутствии внешних шоков станет диапазон 66–68 руб./долл. При этом основной причиной возможного ослабления российской валюты с выходом за верхнюю границу коридора остаются международные санкции; стоит также учитывать, что Центробанк с середины января возобновляет покупки на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Станислав Пономарев, портфельный управляющий АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»: «В феврале на рубль будут влиять несколько факторов. За укрепление национальной валюты будут выступать такие факторы, как традиционно положительный платежный баланс в первом квартале и позитивный внешний фон. С другой стороны, остаются риски расширения санкций, а главным фактором против укрепления рубля будет возобновление покупок валюты со стороны ЦБ. Базовый сценарий – в январе-феврале пара рубль-доллар останется в диапазоне 66-68 рублей за доллар при отсутствии шоковых событий.».

Старший вице-президент «Московского кредитного банка» Эрик де Бошам дает такой прогноз: «К концу февраля курс может стабилизироваться на уровне 66-66,5 рубля за доллар при условии, что Минфин РФ и Банк России не возобновят покупку валюты. Кроме того, очень важным позитивным фактором является динамика стоимости евробондов: они выросли сначала года, значит, инвесторы стали снова их покупать».

Аналитики «Нордеа Банк» считают, что на горизонте ближайшего месяца доллар может испытывать определенное давление, так как по мере приближения начала марта, когда государственный долг США достигает своего законодательно установленного потолка, Министерство финансов США будет вынуждено сокращать свои депозиты на балансе ФРС. Это будет способствовать росту долларовой ликвидности в системе, что, в свою очередь, может оказывать давление на доллар.

«Геополитические риски и санкционные угрозы остаются в силе. Уровень в 65 руб. по доллару представляется “потолком” для отечественной валюты в обозримой перспективе. Даже при сохранении нейтрального геополитического фона укрепление рубля ниже 65 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках. В то же время если затишье сменится ухудшением ситуации, и инвесторы вновь вспомнят об угрозе санкций, рубль может быстро растерять преимущество начала года. И хотя давление на рубль от рисков новых санкций может частично нивелироваться замедлением темпов повышения ставки ФРС, в целом сохраняется вероятность для закрепления доллара выше 70 руб. в 2019 году», - заявил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».