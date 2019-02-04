Все вокруг ненавидят биткойн, а ты уже забыл, что это такое?

Санкции, торговые войны, угрозы реальных войн за сырьевые ресурсы – все это заставило нас позабыть на время про криптовалютный рынок. Давно не звучат из каждого утюга приглашения на очередную криптоконференцию, свернули майнинговые фермы даже криптопанки. Юлия Афанасьева, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что между тем, самая яркая криптовалюта – биткойн, в конце января попытался прощупать сопротивление своего самого долгосрочного нисходящего тренда декабря 2017 года (примерно 3500). Чуть-чуть отпустят трейдеров иные более интересные новости на других рынках, и на этой теме мы можем увидеть очередную криптоистерику и попытки бешенного роста валюты, прогнозирует аналитик ГК «ФИНАМ»:

– Стоит ли техническую картинку, сложившуюся сейчас, использовать для обогащения? Да, если вы являетесь опытным спекулянтом на рынке крипты и умеете собирать такие истерики, не боитесь повышенной волатильности, а наоборот, обожаете биткойн за нее.

Ждать устойчивыого роста биткойна, который может собрать даже новичок, мечтать о новых исторических максимумах – пока рано! Помимо указанного нисходящего тренда у валюты имеются скрытые тренды февраля и апреля 2018 года (около 5500). А также биткойн более трех месяцев остается верным сценарию, который задал ему «нисходящий треугольник» января-ноября 2018 года. Даже если отложить только основание «треугольника» от точки пробоя его поддержки, то цели получаются ниже нуля.

Все кончено? Биткойн скоро умрет? Нет, на графике есть еще надежда на жизнь. Но график и не обещает, что это будет dolce vita…

График 1. BTCUSD (срез неделя).

Самым долгосрочным трендом на паре BTCUSD является восходящий тренд 2016 года (около 2000 долларов). Он сильнее, чем фигура «треугольник». Но поводы задуматься есть – у тех, кто работает этой валютой! Да и вообще, тем кого беспокоит судьба крипторынка.