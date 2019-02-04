В краже 56 миллионов рублей обвиняют супружескую пару из Иркутска

В Иркутске мужа и жену обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, женщина была бухгалтером, ее супруг учредителем нескольких убыточных фирм. Они придумали способ обналичивать через организации государственные деньги. Так, в фонд социального страхования Иркутской области предоставлялись подложные документы на получение социальных выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, обвиняемые фиктивно трудоустроили свыше 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации. После этого бухгалтер формировала пакет фальсифицированных документов (больничный лист, справка пенсионного фонда, трудовая книжка) и направляла в фонд соцстрахования. Документы без проведения каких-либо проверок рассматривались, в том числе сотрудниками фонда, находящимися с ней в сговоре. Сумма компенсации составляла 180-220 тысяч рублей на одного человека. Полученные деньги перечислялись в различные фирмы-однодневки и в конечном итоге обналичивались. Беременным отдавали от 10 до 50 тысяч рублей. Остальные деньги распределялись между основными сообщниками. Отметим, всего по делу проходит одиннадцать человек.

«Всего с 2007 по 2016 годы обвиняемые похитили из бюджета около 59 млн. рублей, часть из которых – около 15 млн. рублей были легализованы супругами путем совершения финансовых операций, в том числе погашения созданных кредитных обязательств», – добавили в прокуратуре.

Источник видео: https://38.мвд.рф