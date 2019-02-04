На дне Байкала обнаружени катер, пропавший в ноябре 2018 года

Катер «Скорпион», затонувший в ноябре 2018 года в проливе Малое море, нашли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: 38.mchs.gov.ru

Катер находился на дне пролива на расстоянии около 4 километров от мыса Зундук Ольхонского района Иркутской области. В ведомстве предполагают, что он двигался по направлению к поселку Хужир острова Ольхон. Спасатели при помощи локатора бокового обзора отбили точку местонахождения затонувшего судна и спустили в майну телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Falcon». На глубине 215 метров был обнаружен катер «Скорпион», фотоаппаратура зафиксировала бортовой номер.

Спасатели при помощи робота проверили рубку и окружающее пространство и не обнаружили погибших. Силами Байкальского поискового-спасательного отряда МЧС России катер поднять не представляется возможным, в настоящее время для дальнейших мероприятий информация передается в следственный комитет и в Восточно-Сибирское речное пароходство.

Фото: 38.mchs.gov.ru

Напомним, в конце ноября 2018 года в районе мыса Зундук пролива Малое море озера Байкал попал в шторм и затонул катер типа «КЖ» с четырьмя пассажирами на борту. Работы по поиску пропавших пассажиров и самого катера продолжались около двух недель, но в условиях сильных штормов и обледенения, спасателям пришлось их приостановить. Двоих погибших пассажиров а также спасательный плот на западном побережье острова Ольхон нашли добровольцы, подключившиеся к поиску.