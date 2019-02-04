Иркутскстат: Сибиряков стало ещё меньше

На 56 тысяч человек (0,3%) сократилось число жителей в Сибирском федеральном округе за минувший год, что равно населению небольшого города.

Как сообщает Иркутскстат, из десяти регионов, входящих в СФО, численных потерь избежали только три: Новосибирская область (за счет миграционного прироста), республики Алтай и Тыва со значительной долей сельского населения (71% и 46%), традиционно отличающегося более высоким уровнем рождаемости. Численная прибавка в этих регионах составила 0,2-0,9%.

Иркутская область потеряла за год 0,2% населения. На начало года число жителей составило 2398,6 тысяч человек, это 14% живущих в Сибирском федеральном округе. Заметим, что в прежних границах СФО, с учетом Бурятии и Забайкалья, перешедших в Дальневосточный округ, этот показатель был ниже (12,5%). Как и раньше, Приангарье занимает 4-е место в СФО по числу жителей, после Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Приангарье имеет небольшой естественный прирост и по-прежнему теряет жителей за счет миграции. Но если раньше миграционная убыль фиксировалась только в обмене населением с другими регионами России, то в 2018 году отрицательный итог дала и международная миграция, прежде приносившая небольшой прирост. Этот минус обеспечен, главным образом, оттоком в Украину и Узбекистан.