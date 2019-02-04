Сбербанк отметил лучшие практики сотрудничества с застройщиками и риелторами

Сбербанк отметил лучшие практики сотрудничества с застройщиками и риелторами по итогам 2018 года на территориях Иркутской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии. В частности, Сбербанком отмечены строительные компании АО Восток Центр Иркутск и ООО ВостСибСтрой (г.Иркутск), ООО Союз, ООО СмитИнвест (г. Улан-Удэ), ООО Голдлайн и ООО ДСО Сэттэ (г.Якутск), а также агентства недвижимости ООО СК Изумрудный город (г.Иркутск), Золотой ключ, Городок (г.Братск), ООО Туймаада-недвижимость (г.Якутск), ИП Перепечаева Наталья Викторовна, ИП Гурожапов Баир Баирович (г.Чита), ФРК Этажи, АН Терра (Улан-Удэ).

Компании-партнеры отмечены за реализацию лучших практик использования дистанционных сервисов банка в своей повседневной работе.

«На рынке недвижимости Сбербанк создает экосистему продуктов и услуг. Мы давно вышли за рамки простой выдачи жилищных кредитов и предлагаем комплекс услуг от выбора объекта жилой недвижимости до регистрации сделки в Росреестре. При этом банк дает возможность использовать эти сервисы застройщикам и риелторам. Мы благодарны всем нашим партнерам, а это почти 800 компаний, за то, что помогают совершенствовать услуги и активно используют наши сервисы. Банк, конечно же, намерен продолжать и расширять сотрудничество с лидерами рынка недвижимости», – отмечает директор управления Байкальского банка Сбербанка Татьяна Чувайлова.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.