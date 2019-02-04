Житель Иркутской области оплатил 57 штрафов ГИБДД и налоги, чтобы продать землю и съездить за рубеж

В Казачинско-Ленском районном отделе судебных приставов УФССП России по Иркутской области находились исполнительные производства в отношении гражданина, который имел 57 неоплаченных штрафов ГИБДД и два налога. Общая сумма задолженности составила 37 тысяч рублей. Фото из архива УФССП России по Иркутской области

В добровольном порядке оплатить задолженность неплательщик не спешил. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка в Иркутске, принадлежащего должнику на праве собственности. Также должник был ограничен в праве выезда за пределы России.

Мужчина полностью погасил задолженность, когда собрался отправиться на отдых в Азию и совершить сделку купли-продажи земельного участка. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, долговые обязательства выполнены должником в полном объеме.