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Житель Иркутской области оплатил 57 штрафов ГИБДД и налоги, чтобы продать землю и съездить за рубеж

4 февраля 2019

В Казачинско-Ленском районном отделе судебных приставов УФССП России по Иркутской области находились исполнительные производства в отношении гражданина, который имел 57 неоплаченных штрафов ГИБДД и два налога. Общая сумма задолженности составила 37 тысяч рублей.

<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

В добровольном порядке оплатить задолженность неплательщик не спешил. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка в Иркутске, принадлежащего должнику на праве собственности. Также должник был ограничен в праве выезда за пределы России.

Мужчина полностью погасил задолженность, когда собрался отправиться на отдых в Азию и совершить сделку купли-продажи земельного участка. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, долговые обязательства выполнены должником в полном объеме.


/ СИА /
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