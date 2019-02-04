30% российских пар предпочитают ездить в отпуск по отдельности

Сервис OneTwoTrip провел опрос среди пользователей, которые состоят в отношениях*, чтобы узнать, как они относятся к путешествиям без своего партнера. Фото: wowitaly.ru

Выяснилось, что 30% пар поддерживают отпуск по отдельности и путешествуют именно так. 16% респондентов отметили, что сами такой формат отдыха поддерживают, но против выступает их вторая половина. 35% высказались против раздельных отпусков, добавив, что путешествуют только вместе. Еще 19% также высказались против, но допустили раздельные поездки при наличии для этого весомых оснований (например, невозможность взять отпуск в одно время). Те, кто поддерживают отпуск по отдельности, чаще всего аргументируют позицию необходимостью отдыхать друг от друга, либо тем, что у пары могут быть разные интересы (в совокупности эти причины обозначили почти 90% респондентов). Также мы спросили пользователей, куда и в какой компании они бы поехали, если бы отправились в поездку без второй половины. В качестве возможного сценария поездки треть пользователей (31%) выбрали путешествие в европейский город, интересный с культурной точки зрения, 25% респондентов отправились бы на море, 12% – кататься на лыжах или сноуборде. При этом в компанию 50% опрошенных взяли бы друзей, 21% поехали бы в одиночестве, а 16% – с ребенком.

* в начале опроса респондентам был задан вопрос о семейном положении, что впоследствии позволило исключить ответы тех, кто выбрал графу “свободен/свободна” и не состоит в отношениях



Результаты опроса: