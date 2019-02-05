Каждый десятый россиянин планирует приобрести в этом году автомобиль или квартиру

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме потребительских возможностей и планов россиян. Фото: cloudfront.net

Самым популярным приобретением является мобильный телефон, и число покупателей растет из года в год: если в 2013 г. его купили 14%, то в 2018 г. – уже 28% россиян. На втором месте в рейтинге покупок-2018 бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, газовая или электрическая плита (19%). Еще 19% наших сограждан в 2018 года потратили деньги на ремонт и покупку мебели. Заметен небольшой рост по приобретению турпутевок (с 9% до 14%) и компьютеров (с 6% до 10%). В остальном существенных различий между 2018 и 2017 гг. по потребительскому поведению не фиксируется. Потребительские планы наших сограждан с 2018 г. практически не изменились, кроме расходов на путешествия: в 2018 г. на турпутевки планировали потратить 15%, в 2019 г. – 22%. Чаще всего предполагаемые траты в этом году связывают с ремонтом (26%). Еще 15% намереваются приобрести бытовую технику. Каждый десятый планирует оплатить обучение (12%), купить автомобиль (10%), квартиру/дом (10%). Наименее востребованные покупки: мультимедийная техника, гараж, видео- и фотокамера, акции и облигации.