Wi-Fi появится на шести вокзалах в Иркутской области

В 2019 году на железнодорожных вокзалах станций Тулун, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Лена, Коршуниха-Анагрская и Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги будут развернуты зоны Wi-Fi, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В настоящее время беспроводным доступом в Интернет оборудованы 14 вокзалов ВСЖД: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Ангарск, Зима, Вихоревка, Падунские Пороги, Северобайкальск, Наушки, Усолье-Сибирское, Черемхово, Слюдянка, Тайшет и Новая Чара.

Кроме того, чтобы сделать пребывание пассажиров более комфортным, интерьер вокзальных комплексов постоянно обновляется. В минувшем году на вокзалах Зима, Тулун, Вихоревка, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Слюдянка, Ангарск, Северобайкальск и Усть-Илимск была проведена замена металлических сидений на комфортабельные модульные кресла. Также были заменены навигационные указатели.

На Иркутском железнодорожном вокзале открылась детская площадка для игр. Новый сервис расположен в зале ожидания на втором этаже здания. Площадь детской зоны составляет более 60 квадратных метров, где размещены 5 игровых конструкций: горки, домики и лабиринты. На территории площадки уложено специализированное мягкое покрытие. Одновременно здесь могут находиться до 20 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

На вокзалах станций Ангарск, Нижнеудинск, Падунские Пороги и Северобайкальск пассажиры могут провести время в ожидании поезда за игрой в настольный теннис, а на вокзалах Черемхово и Зима – в аэрохоккей.