Ромир: Средний чек россиян в январе снижается, а расходы растут

Средний чек продолжает тренд на снижение, начавшийся с первых дней года. По итогам 4-й недели средний чек получил значение в 530 рубля, что на 0,5% меньше предыдущей недели. Фото: ptzgovorit.ru

Исследовательский холдинг Ромир представляет новые Индексы – Недельных Расходов (ИНР) и Недельного Среднего Чека. На 4-й неделе года (21-27 января) продолжился тренд роста повседневных расходов россиян, начавшийся двумя неделями ранее (см. Гистограмму 1).

Среднестатистическая российская семья за неделю потратила 4228 рублей на товары повседневного спроса. И этот показатель на 1,3% выше, чем неделей ранее. Однако сколько бы ни росли расходы в текущем январе, они по-прежнему оказываются ниже аналогичных значении прошлого года. Так, по сравнению с 4-й неделей прошлого года нынешние расходы уступают 4,6%. Относительно медианных значений 2012 года, периода начала измерений, расходы 4-й недели года выросли на 44,7%.

Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей городов с населением от 100 тысяч жителей

Индекс Среднего чека тоже продолжает тренд, наметившийся с первых дней года, то есть по-прежнему идет на снижение (см. Гистограмму 2). На 4-й неделе величина среднего чека опустилась до отметки в 530 рублей, что 0,5% ниже значения предыдущей недели. Разница с величиной чека на аналогичной неделе прошлого года составила 3,8% в пользу января 2017-го. Относительно медианных значений 2012 года средний чек на 4-й неделе вырос на 65,4%.

Динамика недельного среднего чека (в рублях)

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает десятки государств.