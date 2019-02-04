МЧС: В Иркутске ожидается аномально холодная погода с температурой на 8-13° ниже нормы

5-6 февраля по области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха -37,-42°, в пониженных формах рельефа -47,-52°. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-13° ниже климатической нормы.

Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов патрулируют опасные участки федеральных трасс в связи с получением предупреждения о сильных морозах в регионе.

Подробную информацию по местам расположения пунктов обогрева, питания и медпомощи можно получить у специалистов Центра управления кризисными ситуациями по телефону 8 (395 2) 3-99999.

Если возникает угроза вашей жизни либо вы стали свидетелем происшествия, необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.