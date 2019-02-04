ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях

ВТБ Лизинг запустил программу приобретения автомобилей Suzuki на специальных условиях: теперь они доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям в лизинг со сниженным авансом – до 15%.

Предложение распространяется на всю модельную линейку марки.

Кроме того, в рамках новой программы лизинговая компания занимается оформлением страховки и документов на покупку, а также может поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Таким образом, выбрав дилера и модель машины и подписав один лизинговый договор, клиент получает готовый к эксплуатации автомобиль.

Заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов прокомментировал: «Автомобили Suzuki всегда пользовались довольно высоким спросом среди наших клиентов. Это объясняется оптимальным соотношением их ключевых параметров в этом ценовом сегменте – технических характеристик, стоимости, комфорта и безопасности. Возможность приобрести автомобиль в ВТБ Лизинг на специальных условиях делает его покупку еще более привлекательной».

Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг пользуются модели Vitara 1.6, Jimny, а также городской SX4.