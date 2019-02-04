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Альфа-Банк запустил диджитал-сервис безопасных расчетов на основе покрытого аккредитива

4 февраля 2019

Корпоративные клиенты Альфа-Банка получили возможность оформлять покрытые аккредитивы в интернет-банке. Весь процесс занимает не более 10 минут — клиенту необходимо внести в готовые шаблоны минимальный набор сведений и подписать договор простой электронной подписью (ввести код из sms-сообщения Банка). Посещения отделения Банка не требуется.

Покрытый аккредитив — безопасный и гарантированный способ расчетов между двумя сторонами за счет собственных средств покупателя. Гарантом расчетов выступает Банк, который сохраняет средства покупателя до конца сделки.

После предоставления покупателем документов о выполнении услуги/ поставке товара, банк переводит средства продавцу. Если сделка в указанные сроки не состоялась, деньги возвращаются обратно на счет покупателя.

Таким образом аккредитив защищает от потери денежных средств в случае неплатежеспособности партнера, снимает риск одностороннего изменения согласованных условий сделки после заключения договора, обеспечивая правовую и документальную защищенность сторон.

«Данный инструмент идеально подходит для расчетов в сделках купли-продажи недвижимости, для расчетов по контрактам. Также использование покрытого аккредитива способно значительно упростить и ускорить сделки клиентов с новыми контрагентами, с которыми еще нет устоявшихся доверительных отношений, — комментирует директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева. — Мы уверены, что запуск этого сервиса в интернет-банке приведет к росту числа сделок с использованием аккредитива и повысит лояльность наших клиентов».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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