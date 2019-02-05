В Азиатско-Тихоокеанском банке появилась возможность оформления банковской «Экспресс-гарантии» за несколько часов

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый вид банковской гарантии – «Экспресс-гарантия». Главным преимуществом данного вида обеспечения обязательств является собственная автоматизированная электронная площадка АТБ, которая позволяет в короткие сроки рассмотреть заявку и сэкономить время клиента.

Всего «Экспресс-гарантия» АТБ включает в себя несколько видов гарантий: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, гарантия выполнения контракта, а также гарантия качества. Выдается банковская гарантия в рублях РФ.

Важно отметить, что получить «Экспресс-гарантию» в Азиатско-Тихоокеанском банке возможно без залога и открытия счета, на срок до 5 лет включительно. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей.

Кроме того, для получения «Экспресс-гарантии» требуется минимальный пакет документов, без залогового обеспечения. Предварительное решение за 5 минут, выдача средств от 3 до 4 часов.

Комментирует Владимир Новиков, вице-президент по корпоративному бизнесу:

«На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский банк уже выдал первую банковскую гарантию выполнения обязательств по контракту по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 315-летия основания Кронштадта, г. Санкт-Петербург. Для АТБ важно участвовать в популяризации социально значимых мероприятий, в частности связанных с историей нашей страны. Мы уверены, что наш новый продукт будет востребован на рынке благодаря выгодным и гибким условиям».

Для данного продукта была создана собственная автоматизированная электронная площадка (https://garant.atb.su/).