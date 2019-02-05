АТБ объявил об изменении режима работы офисов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края 5 февраля 2019 года

5 февраля 2019 года, в связи с празднованием национального праздника «Сагаалган в отделениях Азиатско-Тихоокеанского банка на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края установлены выходные дни.

Уведомляем о том, что Азиатско-Тихоокеанский банк работает по следующему режиму:

5 февраля 2019 года – выходной день

С 6 февраля 2019 года все офисы банка работают в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанную дату, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций. Для уточнения работы отделений с необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться приложением АТБ-Мобайл (https:my.atb.su), которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до наступления очередного ежемесячного платежа.