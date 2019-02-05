Завершился российский этап акселератора Сбербанка и 500 Startups

Завершился российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups. 30 команд-участников на протяжении двух месяцев работали по оригинальной программе 500 Startups с американскими менторами. Они обучались маркетингу, продажам, развитию продукта, фандрайзингу (привлечению инвестиций) и др.

У большинства стартапов, прошедших отбор, уже есть работающий продукт и платящие за него клиенты. Напомним, что участниками акселератора стали проекты в сфере электронной коммерции, телемедицины, облачных технологий, Lifestyle, больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники, блокчейна, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения, финтеха и других сферах цифровой экономики. Среди финалистов есть как B2B, так и B2C-проекты.

В ходе акселерации B2B-стартапами было проверено 134 бизнес-гипотезы, проведено 582 встречи с клиентами, запущено 138 пилотных проектов и заключено 164 контракта с клиентами. По отношению к двум месяцам, предшествующим акселерации, выручка увеличилась в среднем на 47%.

B2C-стартапы проверили 54 гипотезы. Число активных пользователей в месяц увеличилось в среднем на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в среднем на 70%, число активных пользователей в день - в среднем на 20%.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Создание конкурентоспособных российских цифровых проектов — важнейшая задача, позволяющая реализовать огромный интеллектуальный потенциал наших граждан. Мы рады, что можем этому содействовать, более того — помочь выходу отечественных стартапов на мировой рынок. Уверен, что стартапы, прошедшие экспертный отбор, получат поддержку Сбербанка, а некоторые станут частью нашей экосистемы и смогут занять свою нишу на рынке».

Напомним, что 5 февраля состоится демо-день, где все команды представят свои разработки. Мероприятие пройдет при участии Президента Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Льва Хасиса, вице-президента, руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (Sber X) Марка Завадского, а также первых лиц крупных корпораций, 500 Startups и представителей венчурного рынка.

Семь команд по итогам демо-дня отправятся на вторую часть программы в Кремниевую долину (Калифорния, США), где продолжат обучение и развитие своих продуктов.

Прямая трансляция Демо-дня будет доступна 5 февраля по ссылке https://sberbanktv.ru/ с 10:30 утра.