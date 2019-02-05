Байкал «не даётся» космонавтам

Космонавт Сергей Рязанский на фестивале «Первозданная Россия» в День особо охраняемых природных территорий (2 февраля 2019 г) признался, что Байкал «не даёт» снимать себя из космоса.

Фото пресс-центра фестиваля «Первозданная Россия»

– Фотографий Байкала немного – это одно из мест, которое не удавалось снимать, – цитирует космонавта пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Постоянно какие-то облака или тучи, плюс он большой, в кадр не лезет. Поэтому фото есть, но не такие красивые, как что-то остальное.

Отвечая на вопрос, видно ли из космоса, сколько лесов осталось в Сибири, Сергей Рязанский ответил, что их много, хотя и видны следы пожаров и вырубок.

Фото пресс-центра фестиваля «Первозданная Россия»

– Но, в принципе, лесов осталось достаточно много и красивых. У нас была работа по съёмке и наших лесов, и лесов чилийских, и лесов бразильских как раз на предмет вырубок и прочего. Эксперимент назывался «Дубрава»,. Мы снимали процессы, которые творятся с лесами, – добавил космонавт.