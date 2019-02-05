Сбербанк и Группа «Эталон» заключили сделку по проектному финансированию строительства на 18,8 млрд рублей

Сбербанк и группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании проекта ЖК бизнес-класса «Серебряный фонтан» в Москве. Общая сумма кредитных линий, заключаемых в соответствии с рамочным соглашением составляет 18,8 млрд руб. Кредитные линии открыты Сбербанком на длительный срок — окончательное погашение предусмотрено в I полугодии 2024 года.

Для группы «Эталон» это первое привлечение кредита в рамках соглашения о проектном финансировании после вступления в силу изменений в 214-ФЗ. Финансирование строительства одного из корпусов жилого комплекса производится с использованием счетов эскроу.

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Данная сделка с группой "Эталон" подтверждает, что Сбербанк уже сейчас финансирует строительство жилых проектов с учетом продажи квартир через счета эскроу и активно взаимодействует в этом направлении с крупнейшими застройщиками отрасли».

Кирилл Багаченко, главный финансовый директор группы «Эталон»:

«Группа "Эталон" имеет одни из сильнейших финансовых позиций среди российских девелоперов и успешный опыт использования в своей работе практически всех инструментов финансирования. Сейчас мы рады быть в числе первых участников схемы работы со счетами эскроу, которая выбрана российским правительством в качестве основного способа взаимодействия участников рынка».

Жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан» располагается на территории 7,7 га в Алексеевском районе Москвы. Проектом предусмотрено строительство четырех жилых корпусов, а также апартаментов, бизнес-центра, детского сада и паркинга на 2100 машино-мест. Архитектурная концепция ЖК разработана бюро SPEECH Сергея Чобана. Общая площадь комплекса составляет 225 тыс. кв. м. Объект удостоен платинового сертификата профессионального российского стандарта энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM. Строительство комплекса началось в июле 2017 года, продажи недвижимости стартовали через месяц. Окончание строительства запланировано на IV квартал 2022 года.