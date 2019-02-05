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«Идеальный образ для заключения сделки», «Чат-боты: запуск и продажи в мессенджерах». Новые вебинары в Университете бизнеса с 4 по 10 февраля

5 февраля 2019

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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Идеальный образ для заключения сделки», а также присоединиться ко второму уроку онлайн-интенсива «Чат-боты: запуск и продажи в мессенджерах».

Оба семинара пройдут в прямом эфире на сайте банка. Не упустите возможность задать вопросы экспертам Университета бизнеса непосредственно во время трансляции!

Регистрация уже доступна на сайте.

В среду, 6 февраля 2019 года, в 14:00 МСК ждем вас на вторую встречу в рамках курса «Чат-боты: запуск и продажи в мессенджерах». Онлайн-интенсив состоит из 5 уроков, посвященных сбору базы, сегментированию, увеличению лояльности, созданию персонализированного предложения и настройке воронки. Программа полезна для действующих предпринимателей, планирующих активно продавать в мессенджерах. На интенсиве участники смогут создать собственный чат-бот и освоить работающие техники продаж в мессенджерах.

Преподаватель курса – Даниил Баженов, со-основатель агрегатора тест-драйв предложений Test-drive.club, спикер textback.ru, модератор и спикер офлайн-мероприятий Университета бизнеса УРАЛСИБ.

В пятницу, 8 февраля 2019 года, в 15:00 МСК присоединяйтесь к вебинару «Идеальный образ для заключения сделки». Вебинар будет полезен, как женщинам, так и мужчинам.

Подробнее о программе:

  • Основные правила для формирования успешного впечатления
  • Как не переборщить с удачным образом
  • Составляющие вашего лука
  • На что обратить внимание при подготовке образа

Вебинар проведет постоянный преподаватель Университета бизнеса, психолог-имиджмейкер Катерина Дудукина, которая с 2010 года занимается формированием имиджа на основе собственной методики.


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