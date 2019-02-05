Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома микрорайонов «Атмосфера» и «Символ»

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал дома в жилых комплексах «Атмосфера » (№ 4,5) и «Символ» (блок - секции № 14, 15, 16, 18, 19), который возводит АО «ФСК «Новый город».

Банк УРАЛСИБ предлагает различные варианты ипотечных программ на квартиры в этих двух микрорайонах. Особой популярностью у клиентов Банка пользуется программа «Ипотечные каникулы».

Программа удобна для тех, кто планирует покупать в ипотеку квартиру, но при этом продолжает арендовать жилье. В результате, у клиента появляется возможность на этапе строительства дома – до 24 месяцев - выплачивать сниженный платеж по кредиту, что позволит совмещать аренду жилья и обслуживание ипотеки.

Жилой комплекс «Атмосфера» - микрорайон с хорошо развитой инфраструктурой, который возводится в Свердловском районе Иркутска. ЖК состоит из 9-ти домов высотой 18 этажей. В микрорайоне предусмотрены наземные автостоянки, подземная автопарковка, детские спортивные площадки, ландшафтные зоны возле каждого подъезда.

Жилой комплекс «Символ» строится на полуострове Иркутского водохранилища. Дома в микрорайоне не выше 9-ти этажей. Проектом предусмотрены: подземные автостоянки, детские и спортивные площадки. Ключевой элемент проекта – центральный парк. Недалеко от микрорайона находятся несколько школ и детских садов.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Иркутске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.