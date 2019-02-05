Дмитрий Патрушев провел заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка

31 января Министр сельского хозяйства – Председатель Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев провел заседание Наблюдательного совета банка.



Как отметил глава Минсельхоза, Россельхозбанк выполняет поставленные задачи в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года, способствуя поступательному росту агропромышленного комплекса.



«В 2018 году объем вложений Россельхозбанка в АПК достиг рекордного показателя в 1,2 трлн рублей, увеличившись на 6% по сравнению с 2017 годом. Банк нарастил кредитование сезонных работ более чем на 20%, почти на 11% возросли выдачи долгосрочных кредитов в АПК», - заявил Дмитрий Патрушев.



РСХБ является ключевым участником механизма льготного кредитования АПК, обеспечивая основной объем выдач по данной программе. Кроме того, банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования сезонных работ. Министр подчеркнул, что в текущем году ожидает от Россельхозбанка дальнейшего устойчивого роста и активного участия в поддержке отрасли.



«Мы приложим все усилия для максимально эффективного развития отрасли. С начала года Банк традиционно активно приступил к кредитованию сезонных работ. В 2019 году в фокусе нашего внимания работа по повышению доступности кредитных средств, в первую очередь, для малых форм хозяйствования, а также развитие продуктов и компетенций по сопровождению экспортной деятельности аграриев», - подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов