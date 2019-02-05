При финансовой поддержке Россельхозбанка запущен новый инвестиционный проект по производству баранины

Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между группой компаний «Дамате» и правительством Ставропольского края. Финансовым партнером выступил АО «Россельхозбанк». В настоящее время уже открыты две кредитных линии для оператора проекта - ООО «Ставропольский фермер» на сумму 360 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Дамате» планирует построить в пос. Прогресс Кировского городского округа Ставропольского края мясохладобойню по новым современным технологиям. Планируемое наращивание мощности в области производства баранины до 15 тысяч тонн в год будет способствовать экономическому развитию региона.

Продукция будет сертифицироваться по стандартам халяль и кошер, ее поставки планируется осуществлять на российский рынок, а также экспортировать в Израиль, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Данный проект хороший пример того, как экспортный потенциал увеличивает объем спроса на сельскохозяйственную продукцию отечественного производства и улучшает качество жизни на сельских территориях. Введение в эксплуатацию нового комплекса позволит создать для местных жителей порядка 300 новых рабочих мест. За время сотрудничества с ГК «Дамате» при финансовой поддержке Банка было реализовано большое количество успешных проектов. Мы считаем, что и в данном случае компания выбрала правильную продуктовую стратегию с учетом мирового спроса», - подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Производство баранины – новое направление для группы, которое мы будем развивать в новом для нас регионе, но нашим финансовым партнером остается «Россельхозбанк». Мы сотрудничаем на протяжении многих лет, результат нашей совместной работы - целый ряд проектов самого высокого уровня, успешно развивающихся в разных регионах страны, - сказал генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров, - Мы уверены, что проект в Ставропольском крае станет еще одним примером нашего взаимовыгодного сотрудничества с «Россельхозбанком».