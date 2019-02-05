«Связь-Банк» объявил о введении новых тарифов для юр.лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой

«Связь-Банк» обращает внимание, что с 4 февраля 2019 года вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (за исключением филиалов «Центральный», «Невский», «Сибирский», «Донской», «Поволжский», образованных на основе АО «ГЛОБЭКСБАНК» и его филиалов).
Новости
«Связь-Банк» объявил о введении новых тарифов для юр.лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой5 февраля 2019
/ СИА /
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