Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов ко дню Святого Валентина

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» поздравляет с наступающим праздником и представляет Вашему вниманию памятные монеты из драгоценных металлов.

Подарочные монеты, приуроченные к празднику:

Монеты из драгоценных металлов - прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: 8 (3952) 50-33-15 (вн.4622, 4171, 4172); 50-33-25.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.