Шесть предпринимателей из Приангарья прошли в финал Национальной премии «Бизнес-Успех»

Шесть предпринимателей из Иркутской области прошли в финал Национальной премии «Бизнес-Успех», который пройдет в Москве 4-6 марта. Об этом сообщает пресс-служба премии «Бизнес-Успех».

Фото пресс-службы премии «Бизнес-Успех»

Победителями регионального этапа премии стали предприниматели Татьяна Игнатова, Антон Саламахин, Евгений Гришкевич, Александр Деев, Анатолий Сидоренко и Игорь Лятыцкий. Они примут участие в Акселерационной программе для бизнеса, посетят мастер-классы топовых бизнес-спикеров и поборются за главный приз премии.

Как отметила Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех», финалисты в этом году смогут использовать больше возможностей для развития своего бизнеса и что премия им в этом поможет.

– Мы делаем все, чтобы проекты участников выходили на государственный уровень. Наша цель – сделать известными истории успеха малого бизнеса, которые меняют территорию вокруг себя. – прокомментировала она.