Из-за угрозы отравления ртутью в Иркутской области хотят ввести режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Иркутской области планируют ввести указом губернатора Сергея Левченко с 7 февраля 2019 года. Эта мера позволит привлечь средства из резервного фонда Правительства Иркутской области для принятия оперативных мер по предупреждению ЧС, в том числе ликвидации опасных отходов с территории предприятия-банкрота «Усольехимпрома». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Сухорученко.

– Ранее в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за опасности распространения химических веществ. Но поскольку при анализе была выявлена угроза не только для жителей Усолья-Сибирского, но и других населенных пунктов Иркутской области, Правительством было принято решение ввести режим повышенной готовности на территории всего региона. Это позволит нам взять на себя расходные обязательства, связанные с ограничением доступа на территорию промплощадки, а также с ликвидацией накопленного вреда, – рассказал Владислав Сухорученко.

На территории промышленной площадки предприятия-банкрота «Усольехимпрома» сейчас находятся железнодорожные цистерны с четыреххлористым кремнием и баллоны, содержащие остатки ртути.

Напомним, чтобы снизить риск проникновения на промплощадку посторонних лиц с целью хищения металла, территорию бывшего «Усольехимпрома» взяли под военизированную охрану. Патрулирование ведется в круглосуточном режиме. Однако связанные с этим расходы требуют привлечения дополнительных средств.

Как сообщил министр имущественных отношений региона, по предварительным расчетам на мероприятия, связанные с ограничением доступа на площадку предприятия-банкрота и ликвидацией опасных веществ, из резервного фонда Правительства Иркутской области потребуется около 60 млн рублей.