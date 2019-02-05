Новости

Из-за угрозы отравления ртутью в Иркутской области хотят ввести режим повышенной готовности

5 февраля 2019

Режим повышенной готовности в Иркутской области планируют ввести указом губернатора Сергея Левченко с 7 февраля 2019 года. Эта мера позволит привлечь средства из резервного фонда Правительства Иркутской области для принятия оперативных мер по предупреждению ЧС, в том числе ликвидации опасных отходов с территории предприятия-банкрота «Усольехимпрома». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Сухорученко.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

– Ранее в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за опасности распространения химических веществ. Но поскольку при анализе была выявлена угроза не только для жителей Усолья-Сибирского, но и других населенных пунктов Иркутской области, Правительством было принято решение ввести режим повышенной готовности на территории всего региона. Это позволит нам взять на себя расходные обязательства, связанные с ограничением доступа на территорию промплощадки, а также с ликвидацией накопленного вреда, –  рассказал Владислав Сухорученко.

Читайте также:

В Усолье-Сибирском введут режим повышенной готовности для защиты населения от последствий деятельности «Усольехимпрома»
25 января 2019
С промплощадки «Усольехимпрома» продолжают красть баллоны с ртутью
24 января 2019

На территории промышленной площадки предприятия-банкрота «Усольехимпрома» сейчас находятся железнодорожные цистерны с четыреххлористым кремнием и баллоны, содержащие остатки ртути.

Напомним, чтобы снизить риск проникновения на промплощадку посторонних лиц с целью хищения металла, территорию бывшего «Усольехимпрома» взяли под военизированную охрану. Патрулирование ведется в круглосуточном режиме. Однако связанные с этим расходы требуют привлечения дополнительных средств.

Как сообщил министр имущественных отношений региона, по предварительным расчетам на мероприятия, связанные с ограничением доступа на площадку предприятия-банкрота и ликвидацией опасных веществ, из резервного фонда Правительства Иркутской области потребуется около 60 млн рублей.

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пока не рвануло. Территория "Усольехимпрома", зараженная отходами опасного химпроизводства, подвергается разграблению":
Все материалы сюжета (8)


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании